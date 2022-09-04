Это впервые за последние 15 лет, когда самый дешевый город для отдыха был выбран в западной части Европы.

Эксперты назвали самое дешевое место для отдыха в Европе в 2022 году. Об этом пишет The Guardian.

Им стала столица Греции – Афины. В городе, по данным Post Office Travel Money, с 2021 цены на типичные туристические расходы упали на 15%. Приблизительный счет за отдых в Афинах составляет 207 фунтов стерлингов (примерно 8 700 грн) — две ночи в отеле для пары, билеты на аттракционы и проезд в местном транспорте.

Тем временем, в Лиссабоне, столице Португалии, такие услуги обойдутся в 218 фунтов стерлингов (примерно 9 200 тысяч грн).

Если вы отправитесь в Краков (Польша), уикенд там обойдется вам в 219 фунтов стерлингов, в Риге – 220, а в Будапеште – 221.

[ + – ] Афины

И Афины, и Лиссабон опередили восточные направления отдыха, обычно славящиеся низкими и доступными ценами. Это первый случай за последние 15 лет, когда самый дешевый город для отдыха выбрали в западной части Европы.

Однако отдельное исследование организации, опубликованное в июле 2022, отмечало, что Солнечный берег в Болгарии и Мармарис в Турции являются самыми дешевыми из самых популярных европейских курортов для отдыха летом.

[ + – ] Акрополис в Афинах

Отметим, что население Афин составляет более 3 млн человек. Город расположен в 8 км на северо-восток от порта Пирей в заливе Эгейского моря и построен вокруг скалистых холмов Акрополиса.

Напомним, летом 2022 Греция вышла из усиленного финансового надзора ЕС.

Также Фокус писал о древнем колодце с проклятиями, который нашли накануне в Афинах.