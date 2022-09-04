Експерти назвали найдешевше місце для відпочинку в Європі у 2022 році

Це вперше за останні 15 років, коли найдешевше місто для відпочинку обрали в західній частині Європи.

Експерти назвали найдешевше місце для відпочинку у Європі у 2022. Про це пише The Guardian.

Ним стала столиця Греції — Афіни (Атени). У місті, за даними Post Office Travel Money, з 2021 ціни на типові туристичні витрати впали на 15%. А приблизний рахунок за відпочинок в Афінах становить 207 фунтів стерлінгів (приблизно 8 700 грн) — дві ночі в готелі для пари, квитки на атракціони та проїзд у місцевому транспорті.

Тим часом у Лісабоні, столиці Португалії, такі послуги обійдуться у 218 фунтів стерлінгів (приблизно 9 200 тисяч грн).

Якщо ви відправитеся у Краків (Польща), вікенд там обійдеться вам у 219 фунтів стерлінгів, у Ризі — 220, у Будапешті — 221.

[ + – ] Афіни

І Афіни, і Лісабон випередили східні напрямки відпочинку, які зазвичай славляться низькими та доступними цінами. Це перший випадок за 15 років, коли найдешевше місто для відпочинку обрали в західній частині Європи.

Проте окреме дослідження організації, опубліковане у липні 2022, зазначало, що Сонячний берег у Болгарії та Мармарис у Туреччині є найдешевшими з найбільш популярних європейських курортів для відпочинку влітку.

[ + – ] Акрополіс в Афінах

Зазначимо, що населення Афін становить понад 3 млн людей. Місто розташоване на відстані 8 км на північний схід від порту Пірей у затоці Егейського моря та побудоване навколо скелястих пагорбів Акрополіса.

Нагадаємо, влітку 2022 Греція вийшла з посиленого фінансового нагляду ЄС.

Також Фокус писав про стародавню криницю з прокляттями, яку знайшли напередодні в Афінах.