Резня в Канаде: одного из подозреваемых нашли мертвым в лесополосе

Полицейские не исключают, что братья Сандерсон могли убить мирных жителей под воздействием алкоголя или наркотиков.

Одного из подозреваемых в организации резни в канадской провинции Саскачеван, в результате которой погибли 10 человек, нашли мертвым в лесополосе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как известно, братья Дэмиэн и Майлз Сандерсон подозреваются в убийстве 10 человек и ранении 18 граждан на территории общины коренных народов провинции Саскачеван. Среди жертв нападавших — мать двох детей, 77-летний вдовец и сотрудник экстренной помощи.

Во время разыскных действий правоохранители обнаружили мертвым Дэмиэна Сандерсона. Тело подозреваемого нашли в лесополосе на территории общины коренных народов, где и произошла резня.

Полиция не исключает, что второй из братьев, который все еще находится на свободе, мог получить какие-то травмы или ранения и нуждается в медицинской помощи.

"Мы можем подтвердить, что у него есть видимые травмы. На данный момент не считается, что эти травмы были нанесены им самим", — прокомментировали в полиции гибель подозреваемого в резне в Саскачеване и добавили, что следователи изучают возможную причастность Майлза Сандерсона к убийству своего брата Дэмиэна.

Правоохранители также предупреждают, что подозреваемый очень опасен для мирного населения. Мужчина в прошлом имел судимости за грабежи, вооруженное нападение и хулиганство. Местные власти, в свою очередь, не исключают, что братья Сандерсон могли устроить резню на территории общины коренных народов в Саскачеване, находясь в алкогольном или наркотическом опьянении.

Напомним, 4 сентября в канадской провинции Саскачеван двое мужчин зарезали 10 жителей общины коренных народов. Злоумышленники совершили, как минимум, 13 вооруженных нападений в двух населенных пунктах, а после преступлений скрылись на черном внедорожнике.

Также сообщалось, что в Нью-Йорке было совершено вооруженное нападение на британского писателя индийского происхождения Салмана Рушди. Неизвестный ударил публициста несколько раз ножом перед выступлением и скрылся с места преступления. Салман Рушди после покушения был подключен к аппарату ИВЛ.