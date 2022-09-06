Різанина в Канаді: одного з підозрюваних знайшли мертвим у лісосмузі

Поліцейські не відкидають, що брати Сандерсони могли вбити мирних жителів під впливом алкоголю чи наркотиків.

Одного з підозрюваних в організації різанини в канадській провінції Саскачеван, внаслідок якої загинуло 10 людей, знайшли мертвим у лісосмузі. Про це повідомляє агентство Reuters.

Як відомо, брати Деміен та Майлз Сандерсон підозрюються у вбивстві 10 осіб та пораненні 18 громадян на території громади корінних народів провінції Саскачеван. Серед жертв нападників — мати двох дітей, 77-річний вдівець та співробітник екстреної допомоги.

Під час розшукових дій правоохоронці виявили мертвим Деміена Сандерсона. Тіло підозрюваного знайшли у лісосмузі на території громади корінних народів, де і сталася різанина.

Поліція не відкидає, що другий із братів, який все ще перебуває на волі, міг отримати якісь травми чи поранення та потребує медичної допомоги.

"Ми можемо підтвердити, що у нього є видимі травми. Зараз не вважається, що ці травми завдані ним самим", — прокоментували в поліції загибель підозрюваного в різанині в Саскачевані і додали, що слідчі вивчають можливу причетність Майлза Сандерсона до вбивства свого брата Деміена.

Правоохоронці також попереджають, що підозрюваний є дуже небезпечним для мирного населення. Чоловік у минулому мав судимості за пограбування, збройний напад та хуліганство. Місцева влада, зі свого боку, припускає, що брати Сандерсон могли влаштувати різанину на території громади корінних народів у Саскачевані, перебуваючи в алкогольному чи наркотичному сп'янінні.

Нагадаємо, 4 вересня в канадській провінції Саскачеван двоє чоловіків зарізали 10 мешканців громади корінних народів. Зловмисники скоїли щонайменше 13 збройних нападів у двох населених пунктах, а після злочинів зникли на чорному позашляховику.

Також повідомлялося, що в Нью-Йорку скоєно збройний напад на британського письменника індійського походження Салмана Рушді. Невідомий ударив публіциста кілька разів ножем перед виступом і втік із місця злочину. Салмана Рушді після замаху під'єднали до апарату ШВЛ.