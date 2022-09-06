В РФ хотят разрешить сплошную рубку лесов возле Байкала, Гринпис просит этого не делать

Сенаторы и депутаты от Иркутской области и Бурятии внесли в Госдуму законопроект, разрешающий сплошные санитарные рубки у берегов озера. Это нарушит целостность Байкала, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

Еще 8 июля сенаторы и депутаты от Иркутской области и Бурятии внесли в Госдуму законопроект, вносящий изменения в федеральный закон "Об охране озера Байкал". Законодательная инициатива разрешает сплошные санитарные рубки у берегов озера, являющегося объектом всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Эксперты российской ячейки международной природоохранной организации Гринпис изучили проект и пришли к выводу, что он может нарушить целостность уникальной природы Байкала. Об этом говорится в статье, которая 5 сентября появилась на сайте организации.

Сплошные санитарные рубки у берегов озера запрещены с 1999 года, когда в РФ приняли закон "Об охране озера Байкал".

"До сих пор запрет помогал сохранять ценные и уязвимые леса вокруг озера. Сейчас этот инструмент может просто исчезнуть", – пишут активисты.

По их словам, если правки к закону примут, то это приведет не только к деградации природы, но и целому ряду проблем, которые будут угрожать местной экосистеме. Так, среди последствий эксперты Гринпис называют эрозию почвы, пожары на территории и разрушение привычных мест обитания животных.

В конце августа Фокус рассказывал, как Россию охватили пожары. Москву окутал смог, и в столице страны-агрессора объявили наивысший уровень пожарной опасности.

26 августа в РФ пожаром было объято 117 локаций. За одни сутки площадь возгораний выросла на 12 тысяч га. Самый масштабный пожар был зафиксирован в Якутии, там под огнем оказалось почти 75 тысяч га. При этом МЧС РФ жаловалось на нехватку техники и заявляло о поджогах.