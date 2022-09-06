У РФ хочуть дозволити суцільну рубку лісів біля Байкалу, Грінпіс просить цього не робити

Сенатори та депутати від Іркутської області та Бурятії внесли до Держдуми законопроєкт, що дозволяє суцільні санітарні рубки біля берегів озера. Це порушить цілісність Байкалу, який є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Ще 8 липня сенатори та депутати від Іркутської області та Бурятії внесли до Держдуми законопроєкт, що вносить зміни до федерального закону "Про охорону озера Байкал". Законодавча ініціатива дозволяє суцільні санітарні рубки біля берегів озера, що є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Експерти російського осередку міжнародної природоохоронної організації Грінпіс вивчили проєкт та дійшли висновку, що він може порушити цілісність унікальної природи Байкалу. Про це йдеться у статті, яка 5 вересня з'явилася на сайті організації.

Суцільні санітарні рубки біля берегів озера заборонені з 1999 року, коли РФ ухвалили закон "Про охорону озера Байкал".

"Досі заборона допомагала зберігати цінні та вразливі ліси навколо озера. Зараз цей інструмент може просто зникнути", — пишуть активісти.

За їхніми словами, якщо правки до закону ухвалять, то це призведе не лише до деградації природи, а й до цілої низки проблем, які загрожуватимуть місцевій екосистемі. Так, серед наслідків експерти Грінпіс називають ерозію ґрунту, пожежі на території та руйнування звичних місць проживання тварин.

Наприкінці серпня Фокус розповідав, як Росію охопили пожежі. Москву огорнув зміг, і у столиці країни-агресора оголосили найвищий рівень пожежної небезпеки.

26 серпня у РФ пожежа охопила 117 локацій. За одну добу площа загорянь зросла на 12 тисяч га. Наймасштабнішу пожежу зафіксовано в Якутії, там під вогнем опинилося майже 75 тисяч га. Водночас МНС РФ скаржилося на нестачу техніки та заявляло про підпали.