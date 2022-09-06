Эвакуировали 3,5 тысячи человек: тайфун "Хиннамнор" ударил по Южной Корее (фото, видео)

Супермощный тропический циклон нанес значительные разрушения в стране и оставил без электричества более 60 тысяч домов. В настоящее время известно о двух погибших и десяти пропавших без вести.

Сегодня, 6 сентября, на Южную Корею обрушился супертайфун "Хиннамнор". Его называют самым мощным за последние годы. Об этом пишет агентство Associated Press.

Шторм обрушился на берег около 4:50 утра по местному времени. Стихия задела курортный остров Чеджу, однако наибольшие разрушения зафиксированы в городе Пхохан.

В юго-восточной части страны уровень осадков достиг более 1 метра. В результате оползней были разрушены дороги и обрушены линии электропередач, в результате более 66 тысяч домовладений остались без электричества, сообщает The Washington Post.

[ + – ] Больше всего от стихии пострадал юго-восток страны.

Тайфун вырвал с корнем двухэтажную виллу с бассейном, ее смыло мощными потоками воды.

По информации Министерства внутренних дел и безопасности Южной Кореи, около 3,5 тыс. человек были эвакуированы из своих домов.

В настоящее время известно о двух погибших. Еще десять человек пропали без вести. Восемь из них оказались заблокированы на затопленной автостоянке в торговом центре в Пхохане.

[ + – ] Власти страны заявили, что основная угроза уже миновала.

Военные оказывают помощь пострадавшим, передвигаясь по улицам на бронетранспортерах.

"Хиннамнор" заставил многие предприятия в стране приостановить свою работу. На сталелитейном заводе в Пхохане начался пожар. Также временно не работает атомная электростанция Кори недалеко от города Пусан.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель призвал жителей оставаться осторожными, хотя наибольшая угроза уже миновала. Он считает, что своевременная эвакуация населения предотвратила более серьезные последствия.

Как сообщается, от урагана пострадала и территория Северной Кореи. Чтобы справиться с ситуацией, власти страны выпустили воду из плотины у своей южной границы, не уведомив соседнее государство, хотя Сеул неоднократно просил предоставлять такую информацию заранее.

Тайфуны ежегодно проходят через Тихий океан с июня по ноябрь. Однако климатологи предупреждают, что экстремальные погодные явления теперь будут гораздо чаще и разрушительнее из-за глобального потепления.

Напомним, в августе в Атлантическом океане стартует сезон названных (то есть крупных) штормов. Однако в этом году последний месяц лета оказался очень тихим — это случилось впервые с 1997 года, и в третий раз с 1961 года.

Ранее Фокус рассказывал о том, что в Японии из-за шторма эвакуировали более 70 тысяч человек.