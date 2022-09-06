Евакуювали 3,5 тисячі людей: тайфун "Хіннамнор" вдарив по Південній Кореї (фото, відео)

Суперпотужний тропічний циклон завдав значних руйнувань у країні та залишив без електрики понад 60 тисяч будинків. Наразі відомо про двох загиблих і десятьох зниклих безвісти.

Сьогодні, 6 вересня, на Південну Корею обрушився супертайфун "Хіннамнор". Його називають найпотужнішим за останні роки. Про це пише агентство Associated Press.

Шторм обрушився на берег близько 4:50 ранку за місцевим часом. Стихія зачепила курортний острів Чеджу, проте найбільші руйнування зафіксовано в місті Пхохан.

У південно-східній частині країни рівень опадів сягнув понад 1 метр. Унаслідок зсувів були зруйновані дороги й обвалені лінії електропередач, у результаті понад 66 тисяч домоволодінь залишилися без електрики, повідомляє The Washington Post.

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Тайфун вирвав із коренем двоповерхову віллу з басейном, її змило потужними потоками води.

За інформацією Міністерства внутрішніх справ і безпеки Південної Кореї, близько 3,5 тис. людей були евакуйовані зі своїх будинків.

Наразі відомо про двох загиблих. Ще десять людей зникли безвісти. Вісім із них заблоковані на затопленій автостоянці в торговому центрі в Пхохані.

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Військові надають допомогу постраждалим, пересуваючись вулицями на бронетранспортерах.

"Хіннамнор" змусив багато підприємств у країні призупинити свою роботу. На сталеливарному заводі в Пхохані почалася пожежа. Також тимчасово не працює атомна електростанція Корі неподалік від міста Пусан.

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль закликав мешканців залишатися обережними, хоча найбільша загроза вже минула. Він вважає, що своєчасна евакуація населення запобігла серйознішим наслідкам.

Як повідомляється, від урагану постраждала й територія Північної Кореї. Щоб упоратися з ситуацією, влада країни випустила воду з греблі біля свого південного кордону, не повідомивши сусідню державу, хоча Сеул неодноразово просив надавати таку інформацію заздалегідь.

Тайфуни щорічно проходять через Тихий океан із червня по листопад. Однак кліматологи попереджають, що екстремальні погодні явища тепер будуть набагато частішими та руйнівнішими через глобальне потепління.

Нагадаємо, у серпні в Атлантичному океані стартує сезон названих (тобто великих) штормів. Однак цього року останній місяць літа виявився дуже тихим — це сталося вперше з 1997 року та втретє з 1961 року.

Раніше Фокус розповідав про те, що в Японії через шторм евакуювали понад 70 тисяч людей.