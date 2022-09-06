"Эти люди известны": Лукашенко хочет лишать гражданства белорусов, уехавших из страны (видео)

По словам президента РБ, вопросы возникают и к тем белорусам, которые получили "карту поляка". Лукашенко подчеркнул, что предстоит разобраться, случайно ли они ее взяли или у них "другая ориентация".

В Беларуси обсуждают лишение гражданства тех граждан страны, которые уехали из государства по политическим причинам. Об этом сегодня на совещании по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии заявил президент РБ Александр Лукашенко, сообщила его пресс-служба.

Как уточняется, в Беларуси подготовили законопроект об изменении закона о гражданстве. В частности, законодательная инициатива предусматривает возможность лишать белорусского гражданства людей, находящимся за пределами страны, в том случае, если его осудят за экстремистскую деятельность или причинение вреда интересам РБ. Предлагается, что такое решение будет приниматься главой государства по предложению комиссии по вопросам гражданства. В дальнейшем таким людям, утратившим гражданство Беларуси, предлагается запретить въезд в страну сроком до 30 лет.

[ + – ] Лукашенко заинтересовался белорусами, получившими карту поляка.

Лукашенко, в свою очередь, предложил в рамках подготовленного законопроекта обсудить решение по тем людям, кто выехал за границу, однако "продолжает действовать во вред государству и народу".

"Такие [люди] известны, все до единого. Мы их знаем. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь?" – прокомментировал он.

Он также отметил, что отдельно стоит вопрос по тем белорусам, кто получил карту поляка и иные аналогичные документы.

"Нам надо разобраться: или они граждане Беларуси, или они просто заблудшие, просто взяли эту карту якобы случайно, или у них иная "ориентация". Думаю, у органов внутренних дел и дипломатической службы есть и другие вопросы в сфере гражданства, которые вызывают обеспокоенность", – добавил Лукашенко.

Напомним, Беларусь подогнала военную технику в пограничные с Украиной регионы. На юго-запад Брестской области военные свезли зенитные ракетные комплексы С-300, РСЗО "Град" и другое вооружение.

Ранее мы писали о том, что в Беларуси пройдут учения по "освобождению" территорий. В украинском Генштабе не исключают, что под "освобождением" имеется в виду захват Волынской, Ровенской и Житомирской области. Аналитики предполагают, что РФ собирает новые силы для атаки Украины осенью или зимой.