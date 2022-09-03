Беларусь подогнала военную технику в пограничные с Украиной регионы

На юго-запад Брестской области военные свезли зенитные ракетные комплексы С-300, РСЗО "Град" и другое вооружение.

На юго-запад Брестской области, в пограничный с Украиной регион белорусские военные начали стягивать боевую технику. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"C конца августа в район Бреста идет подвоз как машин снабжения — различные грузовики, водовозы, полевые кухни — так и более серьезного вооружения", — говорится в сообщении.

Мониторинговая группа отмечает, что в районе Бреста зафиксировали:

ЗРК "С-300" – 2 единицы;

Т-72 – минимум 6 единиц;

БМП – 5 единиц;

гаубицы – 4 единицы;

РСЗО "Град" – более 17 единиц;

САУ 2С5 "Гиацинт-С" – 2 единицы;

1В12 – 3 единицы;

БТР/БРДМ – 23 единицы;

РЛС – 1 единицы.

"То, что мы видим, безусловно, является усилением, в том числе и путем возврата части техники после учений в РФ", — резюмирует мониторинговая группа.

"Беларускі Гаюн" также выразил предположение, что стягивание дополнительной техники в приграничные районы может являться очередной попыткой наращивания напряжения.

Напомним, в Беларуси пройдут учения по "освобождению" территорий. В украинском Генштабе не исключают, что под "освобождением" имеется в виду захват Волынской, Ровенской и Житомирской области. Аналитики предполагают, что РФ собирает новые силы для атаки Украины осенью или зимой.

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