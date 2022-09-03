Білорусь підігнала військову техніку до прикордонних з Україною регіонів

На південний захід Брестської області військові звезли зенітні ракетні комплекси С-300, РСЗВ "Град" та інше озброєння.

На південний захід Брестської області у прикордонний з Україною регіон білоруські військові почали стягувати бойову техніку. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

"З кінця серпня в район Бреста йде підвезення як машин постачання — різні вантажівки, водовози, польові кухні — так і серйознішого озброєння", — йдеться в повідомленні.

Моніторингова група зазначає, що в районі Бреста зафіксували:

ЗРК "С-300" – 2 одиниці;

Т-72 — мінімум 6 одиниць;

БМП – 5 одиниць;

гаубиці – 4 одиниці;

РСЗВ "Град" – понад 17 одиниць;

САУ 2С5 "Гіацинт-С" — 2 одиниці;

1В12 — 3 одиниці;

БТР/БРДМ – 23 одиниці;

РЛЗ – 1 одиниці.

"Те, що ми бачимо, безумовно, є посиленням, зокрема шляхом повернення частини техніки після навчань в РФ", — резюмує моніторингова група.

"Беларускі Гаюн" також висловив припущення, що стягування додаткової техніки до прикордонних районів може бути черговою спробою нарощування напруги.

Нагадаємо, у Білорусі пройдуть навчання зі "звільнення" територій. В українському Генштабі не заперечують, що під "визволенням" мається на увазі захоплення Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Аналітики припускають, що РФ збирає нові сили для атаки України восени чи взимку.

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