"Ці люди відомі": Лукашенко хоче позбавляти громадянства білорусів, які виїхали з країни (відео)

За словами президента РБ, питання виникають і до тих білорусів, які отримали карту поляка. Лукашенко підкреслив, що доведеться розібратися, чи випадково вони її взяли, чи у них "інша орієнтація".

У Білорусі обговорюють позбавлення громадянства тих громадян країни, які виїхали із держави з політичних причин. Про це сьогодні на нараді з питань удосконалення законодавства щодо громадянства та проведення амністії заявив президент РБ Олександр Лукашенко, повідомила його пресслужба.

Як уточнюється, у Білорусі підготували законопроєкт про зміну закону про громадянство. Зокрема, законодавча ініціатива передбачає можливість позбавляти білоруського громадянства людей, які перебувають за межами країни, якщо їх засудять за екстремістську діяльність або заподіяння шкоди інтересам РБ. Пропонується, що таке рішення прийматиме глава держави на пропозицію комісії з питань громадянства. Надалі таким людям, які втратили громадянство Білорусі, пропонується заборонити в'їзд у країну терміном до 30 років.

[ + – ] Лукашенко зацікавився білорусами, які отримали карту поляка.

Лукашенко, зі свого боку, запропонував у межах підготовленого законопроєкту обговорити рішення щодо тих людей, хто виїхав за кордон, проте "продовжує діяти на збиток державі та народу".

"Такі [люди] відомі, всі до одного. Ми їх знаємо. Чи гідні ці люди залишатися громадянами Білорусі, якщо вони втекли з рідної країни і фактично розірвали з нею зв'язок?" — Прокоментував він.

Він також зазначив, що окремо стоїть питання щодо тих білорусів, хто отримав карту поляка та інші аналогічні документи.

"Нам треба розібратися: або вони громадяни Білорусі, або вони просто заблукали, просто взяли цю карту нібито випадково, або в них інша "орієнтація". Думаю, органи внутрішніх справ та дипломатичної служби мають інші питання у сфері громадянства, які викликають стурбованість", — додав Лукашенко.

Нагадаємо, Білорусь підігнала військову техніку до прикордонних з Україною регіонів. На південний захід Брестської області військові звезли зенітні ракетні комплекси С-300, РСЗВ "Град" та інше озброєння.

Раніше ми писали про те, що в Білорусі пройдуть навчання зі "звільнення" територій. В українському Генштабі не виключають, що під "визволенням" мається на увазі захоплення Волинської, Рівненської та Житомирської областей. Аналітики припускають, що РФ збирає нові сили для атаки України восени чи взимку.