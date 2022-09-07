В Миноборони Польши предупреждают о возможном вторжении ВС РФ

На фоне возможной угрозы в проект госбюджета на 2023 год закладывают рекордные 97 млрд злотых, которые потратят на укрепление обороноспособности.

Власти Польши не исключают начало войны против Российской Федерации в ближайшие 3-10 лет. Об этом в интервью агентству РАР заявил заместитель Министерства обороны Марцин Оцепа.

По его словам, из-за угрозы начала войны с Россией Польша заклыдывает в проект государственного оборонительного бюджета на 2023 год рекордные более 97 млрд злотых (более $2 млрд). На уточняющий вопрос журналиста, сколько средств из озвученной суммы выделят по внебюджетной программе на поддержку Фонда Вооруженных сил, Марцин Оцепа озвучил от 30 до 40 миллиардов злотых.

Замглавы Минобороны предупредил, что в ближайшие 3-10 лет может начаться война между Польшей и Россией, и все зависит о того, как с каким результатом завершится полномасштабный конфликт в Украине.

"Мы граничим с Россией, у нас также длинная граница с Беларусью, вассалом России — все это делает Польшу одной из самых уязвимых стран мира. Россия застряла в Украине, и мы не видим серьезной непосредственной угрозы российского вторжения в Польшу в ближайшие два-три года. Кто-то говорит, что это даст нам 7 или даже 9 лет покоя, а кто-то говорит, что 2-3 года. Все зависит от того, чем закончится конфликт в Украине. Как быстро и с каким мирным соглашением", — продолжил Оцепа и добавил, что этот период времени Польша должна потратить на укрепление своей обороноспособности на случай вторжения ВС РФ.

Стоит отметить, что в конце августа Министерство обороны Польши анонсировало покупку у Южной Кореи почти 400 танков и САУ на сумму $5,8 млрд. Подписание договоров на поставку вооружения в польском правительстве объясняют тем, что Россия наращивает свою военную агрессию в Украине.

Также сообщалось, что из-за угрозы возможного вторжения ВС РФ власти Польши ведут переговоры с Южной Кореей о закупке аналога РСЗО HIMARS.