У Міноборони Польщі попереджають про можливе вторгнення ЗС РФ

На тлі можливої загрози в проєкту держбюджету на 2023 рік закладають рекордні 97 млрд злотих, які витратять на зміцнення обороноздатності.

Влада Польщі не виключає початок війни проти Російської Федерації в найближчі 3-10 років. Про це в інтерв'ю агенції РАР заявив заступник Міністерства оборони Марцін Оцепа.

За його словами, через загрозу початку війни з Росією Польща закладає в проєкт державного оборонного бюджету на 2023 рік рекордні понад 97 млрд злотих (понад $2 млрд). На уточнювальне запитання журналіста, скільки коштів із озвученої суми виділять за позабюджетною програмою на підтримку Фонду Збройних сил, Марцін Оцепа озвучив від 30 до 40 мільярдів злотих.

Заступник голови Міноборони попередив, що в найближчі 3-10 років може розпочатися війна між Польщею та Росією, і все залежить від того, з яким результатом завершиться повномасштабний конфлікт в Україні.

"Ми межуємо з Росією, у нас також довгий кордон із Білоруссю, васалом Росії, — все це робить Польщу однією з найуразливіших країн світу. Росія застрягла в Україні, і ми не бачимо серйозної безпосередньої загрози російського вторгнення в Польщу у найближчі два-три роки. Хтось каже, що це дасть нам 7 чи навіть 9 років спокою, а хтось каже, що 2-3 роки. Все залежить від того, чим закінчиться конфлікт в Україні. Наскільки швидко та з якою мирною угодою", — продовжив Оцепа й додав, що цей час Польща повинна витратити на зміцнення своєї обороноздатності на випадок вторгнення ЗС РФ.

Варто зазначити, що наприкінці серпня Міністерство оборони Польщі анонсувало покупку в Південної Кореї майже 400 танків і САУ на суму $5,8 млрд. Підписання договорів на постачання озброєння в польському уряді пояснюють тим, що Росія нарощує свою військову агресію в Україні.

Також повідомлялося, що через загрозу можливого вторгнення ЗС РФ влада Польщі веде переговори з Південною Кореєю про закупівлю аналога РСЗВ HIMARS.