В Швейцарии будут бороться с перегревом домов зимой: нарушителям грозит тюрьма

Новые правила предполагают жесткую экономию — температура воздуха в жилых зданиях не должна превышать 19 градусов. Также швейцарцам запретили подогревать cауны и бассейны.

Жителей Швейцарии будут штрафовать за чрезмерный расход тепла в домах, некоторых могут посадить в тюрьму. Об этом пишет швейцарская газета Blick.

Правительство страны хочет жестко бороться с нарушителями экономии. В зданиях, отапливаемых газом, температура должна быть максимум +19. Горячую воду можно нагревать только до 60 градусов.

Обогреватели или палатки с газовым обогревом ставить нельзя, cауны и бассейны подогревать тоже запретили. За умышленное нарушение могут лишить свободы на 3 года. Если температурный режим нарушили случайно, возможен штраф до 180 дневных окладов.

Законодатели подсчитали, что сумма штрафа составит не менее 30 и не более 3 тыс. швейцарских франков в день. Размер ставки определяется исходя из личных обстоятельств виновного.

[ + – ] Евросоюз зимой хочет сократить расход газа на 15%

Исключение предоставили больницам, родильным домам и домам престарелых.

"Те, кто случайно неправильно настроил термостат, получит меньшее наказание, чем тот, кто специально нагревал бассейн до 25 градусов", – пояснили авторы инициативы.

Самые суровые меры применят к компаниям, которые превысили газовую квоту. Полиция не будет ходить ко всем подряд, но возможны выборочные проверки, предупредил министр экономики Ги Пармелен.

Глава полиции Швейцарии Фреди Фесслер призывал правительство оставить лишь те меры, которые можно реализовать и контролировать.

"Необходимо точно определить, какой орган или учреждение отвечает за контроль. Энергетическая полиция не должна ходить от двери к двери, нужно знать меру", – пояснил он.

Напомним, что из-за энергокризиса европейцы стараются меньше времени проводить в душе. Власти Евросоюза поставили цель сократить расход газа на 15% зимой.

Норвегия решила заменить Россию и поставлять Евросоюзу больше газа. В 2022 году страна способна увеличить добычу голубого топлива на 8%.