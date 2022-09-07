У Швейцарії боротимуться з перегріванням будинків узимку: порушникам загрожує в'язниця

Нові правила передбачають жорстку економію — температура повітря у житлових будинках не повинна перевищувати 19 градусів. Також швейцарцям заборонили підігрівати сауни та басейни.

Жителів Швейцарії штрафуватимуть за надмірну витрату тепла в будинках, деяких можуть ув'язнити. Про це пише швейцарська газета Blick.

Уряд країни хоче жорстко боротися з порушниками економії. У будинках, опалюваних газом, температура має бути максимум +19. Гарячу воду можна нагрівати лише до 60 градусів.

Обігрівачі чи намети з газовим обігрівом ставити не можна, сауни та басейни підігрівати теж заборонили. За навмисне порушення можуть позбавити волі на 3 роки. Якщо температурний режим порушили випадково, то можливий штраф до 180 денних окладів.

Законодавці підрахували, що сума штрафу становитиме не менше 30 і не більше 3 тис. швейцарських франків на день. Розмір ставки визначається з особистих причин винного.

[ + – ] Євросоюз узимку хоче скоротити витрати газу на 15%

Виняток надали лікарням, пологовим будинкам і будинкам для літніх людей.

"Ті, хто випадково неправильно налаштував термостат, отримає менше покарання, ніж той, хто спеціально нагрівав басейн до 25 градусів", — пояснили автори ініціативи.

Найсуворіші заходи вживатимуть до компаній, які перевищили газову квоту. Поліція не ходитиме до всіх поспіль, але можливі вибіркові перевірки, попередив міністр економіки Гі Пармелен.

Глава поліції Швейцарії Фреді Фесслер закликав уряд залишити лише ті заходи, які можна реалізувати та контролювати.

"Необхідно точно визначити, який орган чи установа відповідає за контроль. Енергетична поліція не повинна ходити від дверей до дверей, треба знати міру", — пояснив він.

Нагадаємо, що через енергокризу європейці намагаються менше часу проводити в душі. Влада Євросоюзу поставила за мету скоротити витрати газу на 15% узимку.

Норвегія вирішила замінити Росію і постачати Євросоюзу більше газу. У 2022 році країна здатна збільшити видобуток блакитного палива на 8%.