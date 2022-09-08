Болезнь королевы Елизаветы II: монарха "похоронили" с фэйкового аккаунта СМИ

На фоне известий о том, что Елизавета II жалуется на самочувствие и в ближайшее время не покинет замок Балморал, в СМИ начала расспространятся информация о ее кончине.

В четверг, 8 сентября, сообщение о смерти королевы Великобритании Елизаветы II опубликовал The Guardian. Как оказалось позже, информацию о смерти монарха выставили из фейкового аккаунта СМИ в Твиттере, который не имеет отношения к авторитетному британскому изданию.

Официальных заявлений Букингемского дворца по поводу дальнейшего ухудшения здоровья монархини или ее кончины не было.

[ + – ] Информация о смерти монархини оказалась недостоверной Фото: Скриншот

Что говорят британские СМИ о состоянии Елизаветы II

Бывший королевский корреспондент Би-би-си Ричард Самнер считает, что проблемы со здоровьем королевы могут быть гораздо более серьезными, чем об том говорят представители семьи монархини.

"Судя по тщательной формулировке дворца, в этом случае, возможно, происходит что-то серьезное. Вся политика дворца всегда сводилась к преуменьшению, и я всегда подозревал, что здесь, возможно, есть нечто большее, чем проблема мобильности", — сказал Самнер.

Он высказал мнение, что королева может испытывать серьезные проблемы с передвижением.

В свою очередь королевский корреспондент Николас Уитчелл тоже называет происходящее в последние часы вокруг королевы Великобритании беспрецедентным.

"Заявление Букингемского дворца (о состоянии здоровья королевы, — ред.) важно, потому что оно контрастирует с последними месяцами, когда Букингемский дворец говорил как можно меньше. То, что Букингемский дворец посчитал нужным выступить с заявлением, и то, что туда едут члены семьи, говорит обо всем", — сказал Уитчелл.

Великобритания сейчас: что происходит в стране после известия об ухудшении здоровья монархини

В четверг, 8 сентября стало известно том, что церемония смены караула, которая должна была состояться завтра утром у Букингемского дворца, отменена. СМИ, которые распространили эту информацию, не пишут о причинах такого решения.

Кроме того, BBC One приостановил регулярные программы после объявления об изменении состояния здоровья королевы. А ведущий Хью Эдвардс сегодня одет в темный костюм, белую рубашку и черный галстук в соответствии с дресс-кодом BBC, когда умирает член королевской семьи.

Тем временем десятки людей собрались у ворот замка Балморал в Абердиншире, где сейчас находится королева Елизаветы II. Они обеспокоены информацией об ухудшении здоровья монархини и таким образом хотят выразить королеве свою поддержку.

СМИ также сообщили, что прямо сейчас принц Гарри и его супруга Меган направляются в Балморал. Хотя ранее они планировали принять участие в благотворительном мероприятии в Лондоне, на котором они должны были быть главными приглашенными.

Напомним, врачи обеспокоены здоровьем Королевы Елизаветы, она сейчас находится под медицинским наблюдением. На фоне заявлений о состоянии здоровья Елизаветы II принц Чарльз отправился к ней и находится рядом. Принц Уильямс также едет к монарху во дворец Балмарол.

Фокус также писал о том, что врачи рекомендовали королеве воздержаться от путешествий на большие расстояния из-за проблем со здоровьем и мобильностью. Поэтому встреча с Лиз Трасс и Борисом Джонсоном состоялась не в Лондоне, а поместье Балморал в Абердиншире.