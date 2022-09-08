Хвороба королеви Єлизавети II: монарха "поховали" з фейкового облікового запису ЗМІ

На тлі повідомлень про те, що Єлизавета II скаржиться на самопочуття і найближчим часом не залишить замок Балморал, у ЗМІ почала поширюватися інформація про її смерть.

У четвер, 8 вересня, повідомлення про смерть королеви Великобританії Єлизавети II опублікував Guardian. Як виявилося пізніше, інформацію про смерть монархині виставили з фейкового облікового запису ЗМІ у Твіттері, який не має відношення до авторитетного британського видання.

Офіційних заяв Букінгемського палацу щодо подальшого погіршення здоров'я монархині або її смерті не було.

[ + – ] Інформація про смерть монархині виявилася неправдивою Фото: Скриншот

Що говорять британські ЗМІ про стан Єлизавети ІІ

Колишній королівський кореспондент Бі-Бі-Сі Річард Самнер вважає, що проблеми зі здоров'ям королеви можуть бути набагато серйознішими, ніж про це говорять представники родини монархині.

"Зважаючи на ретельне формулювання палацу, в цьому разі, можливо, відбувається щось серйозне. Вся політика палацу завжди зводилася до применшення, і я завжди підозрював, що тут, можливо, є щось більше, ніж проблема мобільності", — сказав Самнер.

Він висловив думку, що королева може мати серйозні проблеми з пересуванням.

Зі свого боку королівський кореспондент Ніколас Вітчелл теж називає те, що відбувається останнім часом навколо королеви Великобританії безпрецедентним.

"Заява Букінгемського палацу (про стан здоров'я королеви, — ред.) важлива, тому що вона контрастує з останніми місяцями, коли Букінгемський палац говорив якнайменше. Те, що Букінгемський палац вважав за потрібне виступити із заявою, і те, що туди їдуть члени сім'ї, говорить про все", — сказав Вітчелл.

Великобританія зараз: що відбувається в країні після звістки про погіршення здоров'я монархині

У четвер, 8 вересня стало відомо, що церемонія зміни варти, яка мала відбутися завтра вранці біля Букінгемського палацу, скасована. ЗМІ, які розповсюдили цю інформацію, не пишуть про причини такого рішення.

Крім того, BBC One призупинив регулярні програми після оголошення зміни стану здоров'я королеви. А ведучий Х'ю Едвардс сьогодні одягнений у темний костюм, білу сорочку та чорну краватку відповідно до дрес-коду BBC, коли вмирає член королівської родини.

Тим часом десятки людей зібралися біля воріт замку Балморал в Абердінширі, де зараз є королева Єлизавети II. Вони стурбовані інформацією про погіршення здоров'я монархині, і так хочуть висловити королеві свою підтримку.

ЗМІ також повідомили, що прямо зараз принц Гаррі і його дружина Меган прямують до Балморалу. Хоча раніше вони планували взяти участь у благодійному заході у Лондоні, на якому вони мали бути головними запрошеними.

Нагадаємо, лікарі стурбовані здоров'ям Королеви Єлизавети, вона зараз перебуває під медичним наглядом. На тлі заяв про стан здоров'я Єлизавети II принц Чарльз вирушив до неї і перебуває поряд. Принц Вільямс також їде до монархині до палацу Балмарол.

Фокус також писав про те, що лікарі рекомендували королеві утриматися від подорожей на великі відстані через проблеми зі здоров'ям та мобільністю. Тому зустріч із Ліз Трасс та Борисом Джонсоном відбулася не в Лондоні, а маєток Балморал в Абердинширі.