Латвийская православная церковь получит независимость от РПЦ: Сейм принял законопроект

Принятые поправки устанавливают полностью самостоятельный и независимый статус Латвийской православной церкви со всеми ее епархиями, приходами и учреждениями.

Латвийская православная церковь получила независимость от Русской православной церкви в соответствии с поправками в законопроект о статусе церкви, принятым Сеймом Латвии в четверг, 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"С принятием закона была укреплена исторически существовавшая автономия и независимость Латвийской Православной Церкви, что предотвратило влияние или власть Русской Православной Церкви над нашей Православной Церковью", — сказал глава комитета по правам человека, депутат латвийского сейма Артус Кайминьш.

Согласно законопроекту, Латвийская православная церковь будет следовать порядку информирования государственных учреждений и частных лиц на территории страны о назначении митрополитов и других церковных руководителей, а также об освобождении лиц от занимаемых ими должностей.

Также в Сейме объяснили, что до 31 октября этого года латвийская церковь должна привести устав в соответствие новым законом о статусе церкви, а до 1 октября Офис президента Латвии должен быть уведомлен о том, кто назначен на должности главы церкви, митрополитов, архиепископов и епископов.

Закон вступит в силу на следующий день после его опубликования.

Напомним, недавно власти соседней Литвы запретили въезд патриарху Русской православной церкви Московского патриархата Кириллу (Владимиру Гундяеву) из-за его поддержки полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Также мы писали о том, как в августе этого года санкции в отношении патриарха Кирилла ввел Кабинет министров Украины.