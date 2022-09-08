Латвійська православна церква отримає незалежність від РПЦ: Сейм ухвалив законопроєкт

Ухвалені поправки встановлюють повністю самостійний та незалежний статус Латвійської православної церкви з усіма її єпархіями, парафіями та установами.

Латвійська православна церква отримала незалежність від Російської православної церкви відповідно до поправок до законопроєкту про статус церкви, ухваленого Сеймом Латвії в четвер, 8 вересня. Про це повідомляє пресслужба парламенту.

"З прийняттям закону зміцнена автономія і незалежність Латвійської Православної Церкви, що історично існувала, що запобігло впливу або владі Російської Православної Церкви над нашою Православною Церквою", — сказав глава комітету з прав людини, депутат латвійського сейму Артус Кайміньш.

Відповідно до законопроєкту, Латвійська православна церква наслідуватиме порядок інформування державних установ та приватних осіб на території країни про призначення митрополитів та інших церковних провідників, а також про звільнення осіб з посад.

Також у Сеймі пояснили, що до 31 жовтня цього року латвійська церква має зробити статут відповідним до нового закону про статус церкви, а до 1 жовтня Офіс президента Латвії повинні повідомити про те, хто призначений на посади глави церкви, митрополитів, архієпископів та єпископів.

Закон набуде чинності наступного дня після його опублікування.

Нагадаємо, нещодавно влада сусідньої Литви заборонила в'їзд патріарху Російської православної церкви Московського патріархату Кирилу (Володимиру Гундяєву) через його підтримку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також ми писали про те, як у серпні цього року санкції щодо патріарха Кирила запровадив Кабінет Міністрів України.