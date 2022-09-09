"Все пошло наперекосяк": московские депутаты призвали Путина сложить полномочия

Депутаты Ломоносовского округа Москвы считают, что модель управления Владимира Путина устарела и мешает России развиваться. Страна опустилась до угроз миру ядерным оружием.

Муниципальный совет Ломоносовского округа Москвы призывает президента России Владимира Путина сложить полномочия. Об этом говорится в обращении депутатов, которое доступно на сайте совета.

Депутаты считают, что Путин слишком долго занимает президентский пост. Люди живут лучше и дольше в странах, где власть меняется регулярно, заявили представители.

Путина просят уйти в отставку, поскольку его взгляды и модель управления безнадежно устарели и мешают развиваться России и ее населению.

"У Путина были хорошие реформы на первом и частично втором сроке, но после этого "все пошло как-то наперекосяк". Удвоение ВВП не случилось, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, из России массово уезжают умные и работоспособные люди, обещанной стабильности нет и в помине", – говорят голосовавшие.

Риторика Путина и его приближенных, по мнению депутатов, длительное время состоит из нетерпимости и агрессии. Россия благодаря этому была отброшена до эпохи Холодной войны".

"Россию опять начали бояться и ненавидеть, мы снова грозим всему миру ядерным оружием", — обратились к Путину представители совета.

В комментарии "Новой газете" сказал один из депутатов Тимофей Николаев заявил, что обращение от совета депутатов приняли как протокольное. Голосовали 3 человека из 5 присутствующих, сказал Николаев.

"Вода камень точит, наш пример придаст кому-то сил, покажет, что в России есть много несогласных с текущей политикой людей. Косвенный эффект, мне кажется, не менее важен, чем ждать прямого сложения полномочий", — объяснил депутат инициативу.

Напомним, что 7 местных депутатов в Санкт-Петербурге обратились в Госдуму РФ с обращением об отставке Путина, за это их вызвали в полицию. По их мнению, Путин совершил государственную измену решением начать войну с Украиной.

Российский депутат от партии "Яблоко" муниципального округа Смольнинское в Санкт-Петербурге Никита Юферев в августе просил президента России закончить войну в Украине. В Кремле ему ответили, что в Украине проводят "спецоперацию по демилитаризации и денацификации".