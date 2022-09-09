"Все пішло навперекіс": московські депутати закликали Путіна скласти повноваження

Депутати Ломоносівського округу Москви вважають, що модель управління Володимира Путіна застаріла та заважає Росії розвиватися. Країна опустилася до погроз світові ядерною зброєю.

Муніципальна рада Ломоносівського округу Москви закликає президента Росії Володимира Путіна скласти повноваження. Про це йдеться у зверненні депутатів, яке є на сайті ради.

Депутати вважають, що Путін надто довго обіймає президентську посаду. Люди живуть краще і довше у країнах, де влада змінюється регулярно , заявили представники.

Путіна просять піти у відставку, оскільки його погляди та модель управління безнадійно застаріли та заважають розвиватися Росії та її населенню.

"У Путіна були хороші реформи на першому і частково другому терміні, але після цього "все пішло якось навперекіс". Подвоєння ВВП не сталося, мінімальна зарплата не зросла до заявлених показників, з Росії масово їдуть розумні та працездатні люди, обіцяної стабільності немає і близько", — кажуть депутати.

Риторика Путіна та його наближених, на думку депутатів, тривалий час складається з нетерпимості та агресії. Росія завдяки цьому була відкинута до епохи Холодної війни.

"Росію знову почали боятися і ненавидіти, ми знову погрожуємо всьому світу ядерною зброєю", — звернулися до Путіна представники ради.

У коментарі "Новій газеті" сказав один із депутатів Тимофій Ніколаєв заявив, що звернення від ради депутатів прийняли як протокольне. Голосували 3 людей із 5 присутніх, сказав Миколаїв.

"Вода камінь точить, наш приклад надасть комусь сил, покаже, що в Росії є багато незгодних із поточною політикою людей. Непрямий ефект, мені здається, не менш важливий, ніж чекати на пряме складання повноважень", — пояснив депутат ініціативу.

Нагадаємо, що 7 місцевих депутатів у Санкт-Петербурзі звернулися до Держдуми РФ зі зверненням про відставку Путіна, за це їх викликали до поліції. На їхню думку, Путін здійснив державну зраду рішенням розпочати війну з Україною.

Російський депутат від партії "Яблуко" муніципального округу Смольнінське у Санкт-Петербурзі Нікіта Юферєв у серпні просив президента Росії закінчити війну в Україні. У Кремлі йому відповіли, що в Україні проводять "спецоперацію з демілітаризації та денацифікації".