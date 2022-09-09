Поліція РФ порушила справу на депутатів з Петербурга, які закликали усунути Путіна від влади

Депутати звернулися до парламенту РФ із проханням усунути президента з посади через розв'язання ним війни проти України. Наразі правоохоронці складають на них протокол за "дискредитацію армії".

У російському Санкт-Петербурзі семеро місцевих депутатів звернулися до Державної думи РФ з ініціативою усунути президента Росії Володимира Путіна з посади через розв'язання повномасштабної війни проти України. Після цього їх викликали до поліції. Депутатам інкримінують статтю про "дискредитацію" російської армії. Про це повідомляє видання "Медіазона".

У четвер, 8 вересня, депутати муніципалітету "Смольнинське" повідомили, що звернулися в Держдуму з пропозицією усунути Путіна за державну зраду, яка, за їхніми словами, висловлена у рішенні розпочати війну з Україною.

"(Рішення розпочати війну) призвело до загибелі російських працездатних громадян, проблем у російській економіці, мілітаризації України та розширення НАТО на схід… (Це) завдає шкоди безпеці Росії та її громадян", — цитують депутатів журналісти.

Водночас звернення до Держдуми підтримала більшість муніципалітету. Після цього на ініціаторів звернення, серед яких називають Микиту Юферєва, Дмитра Палюгу, Дмитра Балтрукова та Діану Сіраю, викликали поліцію для складання протоколів про "дискредитацію" російської армії.

"Зараз на сімох з них оформлюють протоколи у міському відділі поліції №76 (частина 1 статті 20.3.3 КоАП)", — йдеться у публікації.

Чи може Держдума усунути Путіна

Теоретично, усунути Путіна від влади може Рада федерації РФ виходячи з пропозиції Держдуми. Для цього є низка умов, які викладені у російській Конституції.

"Президент Російської Федерації може бути звільнений з посади ... Радою Федерації тільки на підставі висунутого Державною Думою звинувачення в державній зраді або скоєнні іншого тяжкого злочину, підтвердженого висновком Верховного Суду Російської Федерації про наявність у діях Президента Російської Федерації ... ознак злочину та укладання Конституційного Суду Російської Федерації про дотримання встановленого порядку висування звинувачення", — йдеться в одній зі статей.

Згідно з Основним законом РФ, рішення Держдуми про висунення звинувачення та рішення Радфеда про відмову президента від влади повинні прийняти дві третини голосів від загальної кількості сенаторів Радфеду та депутатів Держдуми з ініціативи не менше ніж однієї третини депутатів Держдуми та за наявності висновку спеціальної комісії ДД.

Нагадаємо, раніше Микита Юферєв звернувся до Володимира Путіна з проханням завершити війну в Україні. Муніципальний депутат від партії "Яблуко" у своєму листі до глави Кремля згадав, що російські бомби падають на міста та вбивають мешканців, а Україну через вторгнення вже залишили понад 6 млн громадян.

Тим часом головний розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозев висловив думку, що близьке оточення російського лідера хоче його смерті.