Полиция РФ завела дело на депутатов из Петербурга, призвавших отстранить Путина от власти

Депутаты обратились к парламенту РФ с просьбой отстранить президента от должности из-за развязывания им войны против Украины. Сейчас правоохранители составляют на них протокол за "дискредитацию армии".

В российском Санкт-Петербурге семеро местных депутатов обратились в Государственную думу РФ с инициативой отстранить президента России Владимира Путина от занимаемой им должности из-за развязывания полномасштабной войны против Украины. После этого их вызвали в полицию. Депутатам инкриминируют статью о "дискредитации" российской армии. Об этом сообщает издание "Медиазона".

В четверг, 8 сентября, депутаты муниципалитета "Смольнинское" сообщили, что обратили в Госдуму с предложением отстранить Путина за государственную измену, которая, по их словам, была выражена в решении начать войну с Украиной.

"(Решение начать войну) привело к гибели российских трудоспособных граждан, проблемам в российской экономике, милитаризации Украины и расширению НАТО на восток… (Это) наносит вред безопасности России и ее граждан", — цитируют депутатов журналисты.

При этом обращение к Госдуме поддержала большая часть муниципалитета. После этого на инициаторов обращения, среди которых называются Никита Юферев, Дмитрий Палюга, Дмитрий Балтруков и Диана Серая, вызвали полицию для составления протоколов о "дискредитации" российской армии.

"Сейчас на семерых из них оформляют протоколы в городском отделе полиции №76 (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП)", — говорится в публикации.

Может ли Госдума отстранить Путина

В теории, отстранить Путина от власти может Совет федерации РФ на основании предложения Госдумы. Для этого есть ряд условий, которые изложены в российской Конституции.

"Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности… Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях Президента Российской Федерации… признаков преступления и заключением Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения", — говорится в одной из статей.

Согласно Основному закону РФ, решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совфеда об отрешении президента от власти должны быть приняты двумя третями голосов от общего количества сенаторов Совфеда и депутатов Госдумы по инициативе не менее чем одной трети депутатов Госдумы и при наличии заключения специальной комиссии ГД.

Напомним, ранее Никита Юферев обратился к Владимиру Путину с просьбой завершить войну в Украине. Муниципальный депутат от партии "Яблоко" в своем письме к главе Кремля упомянул, что российские бомбы падают на города и убивают жителей, а Украину из-за вторжения уже покинули более 6 млн граждан.

Тем временем главный расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев выразил мнение, что близкое окружение российского лидера хочет его смерти.