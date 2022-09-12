Муниципальные депутаты России подписали совместную петицию об отставке Путина

Изначально петицию поддержали 18 политиков из разных округов Москвы Санкт-Петербурга и города Колпино. Поставить свою подпись может каждый желающий народный избранник.

Муниципальные депутаты из муниципальных округов в российских городах подписали совместную петицию с требованием отставки президента России Владимира Путина. Об этом сообщила депутатка петербургского муниципального округа "Семеновский" Ксения Торстрем в Twitter.

По ее словам, изначально петицию поддержали 18 депутатов из разных округов Москвы, Санкт-Петербурга и города Колпино. После этого свою подпись под документ поставил депутат МО "Морской" в Петербурге Денис Васильев.

Ксения Торстрем назвала текст петиции лаконичным, который никого не "дискредитирует". Она добавила, что поставить свою подпись под документ может каждый желающий муниципальный депутат.

Напомним, 8 августа муниципальные депутаты МО "Смольнинское" в Санкт-Петербурге обратились в Госдуму РФ и заявили о признаках государственной измены главы Кремля Путина за решение начать полномасштабное вторжение на территорию Украины. Политики просили отстранить российского президента от должности.

Ранее, 17 августа петербургский депутат обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить вторжение в Украину. Спустя две недели российский политик получил ответ из Кремля, в котором ему сообщили, что на территории Украины проводится "специальная военная операция по демилитаризации и денацификации".