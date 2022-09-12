Муніципальні депутати Росії підписали спільну петицію про відставку Путіна

Спочатку петицію підтримали 18 політиків із різних округів Москви Санкт-Петербурга та міста Колпіно. Поставити свій підпис може кожен охочий народний обранець.

Муніципальні депутати із муніципальних округів у російських містах підписали спільну петицію з вимогою відставки президента Росії Володимира Путіна. Про це повідомила депутатка петербурзького муніципального округу "Семенівський" Ксенія Торстрем у Twitter.

За її словами, спочатку петицію підтримали 18 депутатів із різних округів Москви, Санкт-Петербурга та міста Колпіно. Після цього свій підпис під документ поставив депутат МО "Морський" у Петербурзі Денис Васильєв.

Ксенія Торстрем назвала текст петиції лаконічним, який нікого не "дискредитує". Вона додала, що поставити свій підпис під документ може кожен охочий муніципальний депутат.

Нагадаємо, 8 серпня муніципальні депутати МО "Смольнінське" у Санкт-Петербурзі звернулися до Держдуми РФ і заявили про ознаки державної зради голови Кремля Путіна за рішення розпочати повномасштабне вторгнення на територію України. Політики просили усунути російського президента з посади.

Раніше, 17 серпня, петербурзький депутат звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням зупинити вторгнення в Україну. Через два тижні російський політик отримав відповідь із Кремля, в якій йому повідомили, що на території України проводиться "спеціальна військова операція з демілітаризації та денацифікації".