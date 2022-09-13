Германия, Польша и Чехия: сколько украинских детей пошло в местные школы

По сравнению с предыдущей неделей количество учащихся в немецких образовательных учреждениях выросло почти на 6,5 тысяч.

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В настоящее время в школах Германии учится около 180 тыс. детей из Украины. Об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на данные Конференции министров образования.

Как уточняется, численность украинских учеников в общеобразовательных учреждениях страны продолжает расти.

Так, в минувшее воскресенье, 11 сентября, федеральные земли отчитались, что в школах сейчас занимается 179 218 детей из Украины. По сравнению с предыдущей неделей их количество выросло на 6431.

Тем не менее Бавария и Баден-Вюртемберг еще не обнародовали свои текущие данные из-за летних каникул, так что эта цифра может существенно измениться.

Журналисты уточняют, что речь идет не только об учениках общеобразовательных школ, но и о студентах профессионально-технических училищ.

Украинские дети в школах Польши

Ранее также стало известно, что в школы Польши в этом учебном году пошло учиться 185 тыс. украинских детей. Как рассказал министр образования Польши Пшемыслав Чарнек, это на 7 тыс. человек меньше, чем 24 июня, когда закончился 2021-2022 учебный год.

В настоящее время в Польше проживает около 700-800 тыс. украинских детей школьного возраста. Подавляющее большинство и них продолжают обучение дистанционно в образовательных учреждениях Украины.

Украинские дети в школах Чехии

В новом учебном году в школы Чехии пошли учиться до 60 тыс. украинских детей из числа беженцев.

По словам министра образования Чехии Владимира Балаша, ведомство ожидало, что в чешских школах будет больше старшеклассников из Украины.

"У нас больше проблема со среднешкольной молодежью, это связано с тем, что у них [в Украине] другая система обучения", – объяснил чешский чиновник.

Он подчеркнул, что какая-то часть 17-летних детей из Украины не подавали документы в общеобразовательные школы Чехии, так как хотят закончить обучение дома и учатся дистанционно.

Еще одна причина, по которой беженцы из Украины не стали отдавать детей в местные школы, – языковая проблема.

Напомним, в Германии с 1 января 2023 года изменят выплаты вынужденным переселенцам из Украины. Планируется, что украинцы, нуждающиеся в финансовой помощи, буду получать примерно на 50 евро больше.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский школьник Максим Шумаков создал уникальную систему для отслеживания беспилотников. Устройство позволяет сохранять дрон даже при условии действия вражеских средств подавления благодаря уникальным алгоритмам.