Німеччина, Польща та Чехія: скільки українських дітей пішло в місцеві школи

Порівняно з попереднім тижнем кількість учнів у німецьких освітніх закладах зросла майже на 6,5 тисячі.

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Нині в школах Німеччини навчається близько 180 тис. дітей із України. Про це повідомляє видання Spiegel із посиланням на дані Конференції міністрів освіти.

Як уточнюється, чисельність українських учнів у загальноосвітніх закладах країни продовжує зростати.

Так, минулої неділі, 11 вересня, федеральні землі відзвітували, що в школах зараз займаються 179 218 дітей із України. Порівняно з попереднім тижнем їхня кількість зросла на 6431.

Проте Баварія та Баден-Вюртемберг ще не оприлюднили свої поточні дані через літні канікули, тож ця цифра може суттєво змінитися.

Журналісти уточнюють, що йдеться не лише про учнів загальноосвітніх шкіл, а й про студентів професійно-технічних училищ.

Українські діти в школах Польщі

Раніше також стало відомо, що в школи Польщі цього навчального року пішли навчатися 185 тис. українських дітей. Як розповів міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек, це на 7 тис. осіб менше, ніж 24 червня, коли закінчився 2021-2022 навчальний рік.

Нині в Польщі проживає близько 700-800 тис. українських дітей шкільного віку. Переважна більшість із них продовжують навчання дистанційно в освітніх установах України.

Українські діти в школах Чехії

У новому навчальному році в школи Чехії пішли навчатися до 60 тис. українських дітей із числа біженців.

За словами міністра освіти Чехії Володимира Балаша, відомство очікувало, що в чеських школах буде більше старшокласників із України.

"У нас більше проблема із середньошкільною молоддю, це пов'язано з тим, що в них [в Україні] інша система навчання", — пояснив чеський чиновник.

Він наголосив, що якась частина 17-річних дітей із України не подавали документи до загальноосвітніх шкіл Чехії, оскільки хочуть закінчити навчання вдома та навчаються дистанційно.

Ще одна причина, через яку біженці з України не віддавали дітей у місцеві школи, — мовна проблема.

Нагадаємо, у Німеччині з 1 січня 2023 року змінять виплати вимушеним переселенцям із України. Планується, що українці, які потребують фінансової допомоги, отримуватимуть приблизно на 50 євро більше.

Раніше ми розповідали про те, що український школяр Максим Шумаков створив унікальну систему для відстеження безпілотників. Пристрій дозволяє зберігати дрон навіть за умови дії ворожих засобів придушення завдяки унікальним алгоритмам.