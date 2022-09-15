"Время бежать": в ВОЗ оценили опасность падении коронавируса

Во всемирной организации здравоохранения сообщили, что в будущем возможны новые вспышки инфекций, которые могут вызвать различные подвиды штамма Омикрон.

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Мир близок к завершению пандемии COVID-19. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, пишет Reuters.

По его словам, человечество еще не дошло до конца пандемии, но он уже близок. Сообщается, что это была самая оптимистичная оценка со стороны ВОЗ с 2020 года. Однако Гебрейесус призвал все страны не забывать о бдительности. Борьбу с COVID-19 он сравнил с марафонским забегом.

"Сейчас настало время бежать усерднее и убедиться, что мы пересекаем черту и пожинаем плоды всей нашей тяжелой работы", — сказал глава ВОЗ.

Также Гебрейесус призвал привить 100% людей из групп риска, а также проанализировать политику в отношении COVID-19 и прочих вирусов. Так, по мнению ВОЗ, государства должны поддерживать достаточные запасы медицинского оборудования и иметь достаточный штат медработников.

Старший эпидемиолог ВОЗ Мария Ван Керхове заявила, что в будущем возможны новые волны инфекций. Они могут быть вызваны подвидами штамма Омикрон или другими вариантами, коронавируса, которые сейчас вызывают у медиков озабоченность.

В организации также заявили, что следующее совещание экспертов ВОЗ, на котором примут решение о том, является ли пандемия чрезвычайной ситуацией международного масштаба, должно состояться в октябре 2022 года.

Ранее Фокус писал, что ВОЗ прогнозирует резкий скачок больных коронавирусом уже скоро. Гендиректор ВОЗ заявил, что война в Украине увеличила риски распространения не только коронавируса, но и других болезней. Среди них полиомиелит, которым часто болеют дети.

Еще напомним, что в США разрешили использовать против COVID-19 новые комбинированные вакцины от Pfizer и Moderna. Это первый случай, когда обновленные вакцины против коронавируса получили разрешение на экстренное применение в США.