"Медведицы" на якоре: во Франции олигарх из РФ пытается вернуть суперяхты (фото)

Защита Алексея Кузьмичева настаивает, что во Франции у россиянина есть автомобили и дома, которые из-за санкций он не может продать или сдать в аренду, но может ими пользоваться. Яхта, по мнению адвоката, такой же актив.

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Российский миллиардер Алексей Кузьмичев решил судиться с французскими властями, чтобы вернуть доступ двум конфискованным суперяхтам. Россиянин утверждает, что у французских правоохранителей не было права налагать на них арест. Об этом сообщает Bloomberg.

Кузьмичев — один из главных акционеров российского "Альфа-банка" — в марте попал в список санкционных лиц Евросоюза из-за связей с президентом РФ Путиным.

Сейчас он пытается опротестовать арест яхт, которые называются "Малая медведица" (La Petite Ourse) и "Малая медведица II" (La Petite Ourse II), и пришвартованы в портах Канн и Антиба.

[ + – ] Российский предприниматель Алексей Кузьмичев

Стоимость яхт Кузьмичева оценивается в пределах в 20 и 70 млн евро. Накануне в суде адвокат предпринимателя заявил, что, если у кого-то есть яхта в личном пользовании, он может ей пользоваться, даже если на нее наложен арест.

В качестве аргумента защита Кузьмичева приводит аргумент о том, что во Франции у россиянина также есть автомобили и дома, которые из-за санкций он не может ни продать, ни сдать в аренду, но при этом может ими пользоваться.

"Я не понимаю, почему делаются различия, если вопрос касается яхты", — пояснил Филипп Бланшетье. По его утверждениям, обездвиживание судна — это не способ заморозки активов, а их конфискация.

[ + – ] Яхта "Малая медведица" [ + – ] Яхта "Малая медведица"

"Вы больше не можете передвигаться на судне, его просто отняли", — настаивает адвокат.

Адвокат также ссылается на то, что процедура ареста имущества проводилась с нарушениями.

Суд объявит решение относительно возможности для россиянина пользования яхтами 5 октября.

По данным Forbes, состояние Кузьмичева оценивается в пределах 7 млрд долларов. Он был соучредителем международной инвестиционной группы LetterOne, которая владеет несколькими телекоммуникационными компаниями, однако в марте вышел из совета директоров.

Ранее Фокус сообщал, что власти Венгрии требуют снять ограничения с трех российских олигархов. В Будапеште даже угрожали выступить против новых санкций в отношении РФ.

Напомним, что кремлевское руководство поручило олигархам создать собственные ЧВК для войны в Украине. Государственные корпорации должны сформировать собственные частные военные компании, с тем чтобы война в Украине продолжалась дольше.