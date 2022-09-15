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Мир Российско-украинская война

"Медведицы" на якоре: во Франции олигарх из РФ пытается вернуть суперяхты (фото)

Яхта "Малая медведица", Алексей Кузьмичев
Фото: superyachts | Яхта "Малая медведица"

Защита Алексея Кузьмичева настаивает, что во Франции у россиянина есть автомобили и дома, которые из-за санкций он не может продать или сдать в аренду, но может ими пользоваться. Яхта, по мнению адвоката, такой же актив.

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Российский миллиардер Алексей Кузьмичев решил судиться с французскими властями, чтобы вернуть доступ двум конфискованным суперяхтам. Россиянин утверждает, что у французских правоохранителей не было права налагать на них арест. Об этом сообщает Bloomberg.

Кузьмичев — один из главных акционеров российского "Альфа-банка" — в марте попал в список санкционных лиц Евросоюза из-за связей с президентом РФ Путиным.

Сейчас он пытается опротестовать арест яхт, которые называются "Малая медведица" (La Petite Ourse) и "Малая медведица II" (La Petite Ourse II), и пришвартованы в портах Канн и Антиба.

олигарх алексей кузьмичев, Российский предприниматель
Российский предприниматель Алексей Кузьмичев

Стоимость яхт Кузьмичева оценивается в пределах в 20 и 70 млн евро. Накануне в суде адвокат предпринимателя заявил, что, если у кого-то есть яхта в личном пользовании, он может ей пользоваться, даже если на нее наложен арест.

В качестве аргумента защита Кузьмичева приводит аргумент о том, что во Франции у россиянина также есть автомобили и дома, которые из-за санкций он не может ни продать, ни сдать в аренду, но при этом может ими пользоваться.

"Я не понимаю, почему делаются различия, если вопрос касается яхты", — пояснил Филипп Бланшетье. По его утверждениям, обездвиживание судна — это не способ заморозки активов, а их конфискация.

Яхта "Малая медведица", Алексей Кузьмичев
Яхта "Малая медведица"
Яхта "Малая медведица", Алексей Кузьмичев
Яхта "Малая медведица"
Яхта "Малая медведица", Алексей Кузьмичев
Яхта "Малая медведица", Алексей Кузьмичев

"Вы больше не можете передвигаться на судне, его просто отняли", — настаивает адвокат.

Адвокат также ссылается на то, что процедура ареста имущества проводилась с нарушениями.

Суд объявит решение относительно возможности для россиянина пользования яхтами 5 октября.

По данным Forbes, состояние Кузьмичева оценивается в пределах 7 млрд долларов. Он был соучредителем международной инвестиционной группы LetterOne, которая владеет несколькими телекоммуникационными компаниями, однако в марте вышел из совета директоров.

Ранее Фокус сообщал, что власти Венгрии требуют снять ограничения с трех российских олигархов. В Будапеште даже угрожали выступить против новых санкций в отношении РФ.

Напомним, что кремлевское руководство поручило олигархам создать собственные ЧВК для войны в Украине. Государственные корпорации должны сформировать собственные частные военные компании, с тем чтобы война в Украине продолжалась дольше.