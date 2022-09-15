"Ведмедиці" на якорі: у Франції олігарх із РФ намагається повернути супер'яхти (фото)

Захист Олексія Кузьмичова наполягає, що у Франції росіянин має автомобілі та будинки, які через санкції він не може продати або здати в оренду, але може ними користуватися. Яхта, на думку адвоката, такий самий актив.

Related video

Російський мільярдер Олексій Кузьмичов вирішив позиватися до французької влади, щоб повернути доступ до двох конфіскованих супер'яхт. Росіянин стверджує, що французькі правоохоронці не мали права накладати на них арешт. Про це повідомляє Bloomberg.

Кузьмичов — один із головних акціонерів російського "Альфа-банку" — у березні потрапив до списку санкційних осіб Євросоюзу через зв'язки з президентом РФ Путіним.

Зараз він намагається опротестувати арешт яхт, які називаються "Мала ведмедиця" (La Petite Ourse) та "Мала ведмедиця II" (La Petite Ourse II), і пришвартовані в портах Канн та Антіба.

[ + – ] Російський підприємець Олексій Кузьмичов

Вартість яхт Кузьмичова оцінюється в межах 20 і 70 млн євро. Напередодні в суді адвокат підприємця заявив, що, якщо хтось має яхту в особистому користуванні, він може нею користуватися, навіть якщо на неї накладено арешт.

Як аргумент захист Кузьмичова наводить те, що у Франції росіянин також має автомобілі та будинки, які через санкції він не може ні продати, ні здати в оренду, але водночас може ними користуватися.

"Я не розумію, чому роблять відмінності, якщо питання стосується яхти", — пояснив Філіп Бланшеттьє. За його твердженнями, знерухомлення судна — це не спосіб заморожування активів, а їхня конфіскація.

[ + – ] Яхта "Мала ведмедиця" [ + – ] Яхта "Мала ведмедиця"

"Ви більше не можете пересуватися на судні, його просто відібрали", — наполягає адвокат.

Адвокат також посилається на те, що процедура арешту майна проводилась із порушеннями.

Суд оголосить рішення щодо можливості для росіянина користування яхтами 5 жовтня.

За даними Forbes, статки Кузьмичова оцінюються в межах 7 млрд доларів. Він був співзасновником міжнародної інвестиційної групи LetterOne, яка володіє кількома телекомунікаційними компаніями, проте у березні вийшов із ради директорів.

Раніше Фокус повідомляв, що влада Угорщини вимагає зняти обмеження з трьох російських олігархів. У Будапешті навіть погрожували виступити проти нових санкцій щодо РФ.

Нагадаємо, що кремлівське керівництво доручило олігархам створити власні ПВК для війни в Україні. Державні корпорації мають сформувати власні приватні військові компанії, щоб війна в Україні тривала довше.