В материале сказано, что Путин пытается убедить всех в том, что Россия изолируется лишь от Запада, а весь остальной мир для нее якобы открыт. Однако это совсем нет так.

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Президент РФ Владимир Путин пытается развернуть российскую экономику "с Запада на Восток". Он объявил Европе энергетическую войну, а потому не оставил себе выбора. Об этом пишет CNN.

"Представьте гигантский маятник, который очень медленно качается из стороны в сторону", — сказано в материале.

Журналисты пишут, что РФ "качается" то в сторону Запада, то в сторону Востока. И вот Путин сжег мосты с Западом. Как заявил профессор Школы перспективных международных исследований Джона Хопкинса Сергей Радченко, у главы Кремля есть надежда на то, что разворот сработает и принесет РФ ощутимые доходы.

"В конечном итоге России нужен Запад: его технологии, его рынки", — сказал он.

По его словам, Москва нуждается в технологиях для разработки нефтяных и газовых месторождений.

"Очень сложно изменить направление газовых потоков. Советский Союз и Россия десятилетиями строили сети трубопроводов в Европу, и именно там находится физическая инфраструктура. Очень сложно переориентировать российские энергетические рынки на Азию", — заявил Радченко.

Ученый отметил, что Путин любит указывать на то, что РФ изолируется лишь от Запада, однако мир очень "многополярен". Однако баланс сил Центральной Азии тоже меняется не в пользу России.

Так, по словам Радченко, многие страны Центральной Азии проводят собственную политику. Особенно это заметно на примере Казахстана, который очень "напористо" ведет себя в отношениях с РФ.

Ранее Фокус сообщал, что британский таблоид сообщил о покушении на Путина. Во время движения кортежа Путина под левым колесом его авто прогремел хлопок, утверждают СМИ. Песков эту информацию не подтвердил.

Еще напомним, что Путин встретился с Си Цзиньпином на саммите ШОС. В ходе встречи глава Кремля подчеркнул, что Москва высоко ценит "сбалансированную позицию" Китая по вопросу войны в Украине. Также Путин добавил, что понимает все озабоченности Пекина.

Также сообщалось, что Кремль пытается снять с Путина ответственность за неудачи под Харьковом. По данным аналитиков, российские чиновники пытаются добиться того, чтобы критика общественности была направлена в сторону Минобороны и военного командования, а не главы государства.