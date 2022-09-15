Британский таблоид сообщил о покушении на Путина: в Кремле отреагировали

Во время движения кортежа Путина под левым колесом его авто прогремел хлопок, утверждают СМИ. Песков эту информацию не подтвердил.

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Британский таблоид The Sun со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщил, что автомобиль с президентом РФ Владимиром Путиным подвергся нападению — при передвижении его кортежа под левым колесом машины раздался громкий хлопок, за которым последовал сильный дым. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков эту информацию опроверг. Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости".

По словам представителя Кремля, публикация британской газеты о покушении на Путина в среду в Москве не соответствует действительности.

В свою очередь британские журналисты утверждают, что после инцидента автомобиль Путина был доставлен в безопасное место, а сам он не пострадал, в то время как ряд сотрудников его службы безопасности были задержаны. По данным таблоида, на фоне сообщений о том, что секретная информация о передвижениях российского лидера была раскрыта, некоторые из телохранителей Путина исчезли.

Также издание со ссылкой на телеграм-канал "Генерал СВР" сообщило, что Путин возвращался в свою резиденцию на кортеже-дублере из соображений безопасности, а по дороге передвижение автомобилей заблокировала "скорая помощь". Затем произошел предполагаемый взрыв у левого колеса авто президента РФ, однако машина продолжила движение к Кремлю.

В публикации телеграм-канала также говорится, что в результате за рулем "скорой" было найдено тело мужчины, а руководитель личной охраны Путина и еще несколько человек, связанных с безопасностью российского лидера отстранены от работы и находятся под стражей.

"О передвижении президента в этом кортеже знал узкий круг лиц… из службы безопасности президента. После инцидента трое из них исчезли… Судьба их на данный момент не известна, автомобиль на котором они передвигались был найден пустым в нескольких километрах от происшествия", — говорится в посте, на который сослался The Sun.

Напомним, в мае начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Путин болен раком, а в Кремле начались процессы по свержению действующей власти.

Также глава ГУР утверждал, что у российского президента есть двойники, которые могут заменять его в различных публичных местах.