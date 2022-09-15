Британський таблоїд повідомив про замах на Путіна: у Кремлі відреагували

Під час руху кортежу Путіна під лівим колесом його авто прогримів вибух, стверджують ЗМІ. Пєсков цю інформацію не підтвердив.

Related video

Британський таблоїд The Sun з посиланням на джерела, близькі до Кремля, повідомив, що автомобіль з президентом РФ Володимиром Путіним зазнав нападу — при пересуванні його кортежу під лівим колесом машини пролунав гучний вибух, після якого пішов сильний дим. Прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков цю інформацію спростував. Про це повідомляє російське агентство "РИА Новости".

За словами представника Кремля, публікація британської газети про замах на Путіна в середу в Москві не відповідає дійсності.

Зі свого боку, британські журналісти стверджують, що після інциденту автомобіль Путіна був доставлений у безпечне місце, а сам він не постраждав, тоді як низку співробітників його служби безпеки було затримано. За даними таблоїда, на тлі повідомлень про те, що секретну інформацію про пересування російського лідера було розкрито, деякі з охоронців Путіна зникли.

Також видання з посиланням на телеграм-канал "Генерал СЗР" повідомило, що Путін повертався до своєї резиденції на кортежі-дублері з міркувань безпеки, а дорогою пересування автомобілів заблокувала "швидка допомога". Потім стався можливий вибух біля лівого колеса авто президента РФ, проте машина продовжила рух до Кремля.

У публікації телеграм-каналу також йдеться, що в результаті за кермом "швидкої" було знайдено тіло чоловіка, а керівника особистої охорони Путіна та ще кількох людей, пов'язаних з безпекою російського лідера, усунуто від роботи і перебуває під вартою.

"Про пересування президента в цьому кортежі знало вузьке коло осіб... зі служби безпеки президента. Після інциденту троє з них зникли... Доля їх наразі не відома, автомобіль, на якому вони пересувалися, знайшли порожнім за кілька кілометрів від події", — йдеться в посту, на який послався The Sun.

Нагадаємо, у травні начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Путін хворий на рак, а в Кремлі почалися процеси повалення чинної влади.

Також глава ГУР стверджував, що російський президент має двійників, які можуть замінювати його в різних публічних місцях.