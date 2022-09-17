"Это не эпоха войн": Путина подвел партнер, на которого была большая надежда в России

Индийский премьер-министр осудил войну в Украине, которую начала Россия 24 февраля. Он высказал это Путину прямо в лицо, отчего тот, как сообщается, занервничал.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил президенту России Владимиру Путину, что сейчас не время для войны, о чем пишет издание Reuters.

В материале сказано, что Путин, застряв на конфронтации с Западом из-за войны в Украине, неоднократно заявлял, что Россия не изолирована, потому что может переориентироваться на Восток, в сторону крупных азиатских держав, таких как Китай и Индия.

И вот, как сообщается, на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) глава правительства Индии осудил войну, которую Путин начал в Украине 24 февраля.

"Я знаю, что сегодняшняя эпоха — это не эпоха войн, и я говорил с вами по телефону об этом", — сказал Моди Путину на встрече в Самарканде.

Журналисты пишут, что, когда Моди сделал это замечание, глава Кремля поджал губы, взглянул на Моди, а затем посмотрел вниз, прежде чем коснуться волос на затылке.

Путин сказал Моди, что, как он понимает опасения Индии по поводу Украины, но Москва якобы делает все возможное, чтобы положить конец войне.

"Мы сделаем все, чтобы остановить это как можно скорее", — заявил Путин.

Он также заявил, что Украина отказывается от переговоров.

В издании напомнили о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет сражаться до тех пор, пока не выгонит все российские войска со своей территории.

Также журналисты напомнили, что Индия стала вторым покупателем нефти для России после Китая, поскольку другие страны сократили закупки после полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее Фокус сообщал, что Путин заявил, что наступательная операция на Донбассе не прекращается, но Россия "не спешит". На сегодняшней пресс-конференции в Самарканде президент РФ сделал ряд громких заявлений. Так, по его словам, Запад "не дождется развала России".

Еще напомним, что в СМИ сообщили, что Путин загнан в угол, российская кампания на Донбассе уже закончена. По данным журналистов, президент РФ вынужден думать о собственном выживании. Российские дипломаты все чаще призывают главу Кремля и его ближайшее окружение к переговорам, пока еще есть о чем договариваться.