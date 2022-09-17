"Це не епоха воєн": Путіна підвів партнер, на якого була велика надія в Росії

Індійський прем'єр-міністр засудив війну в Україні, яку розпочала Росія 24 лютого. Він висловив це Путіну прямо в обличчя, через що той, як повідомляється, занервував.

Related video

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив президенту Росії Володимиру Путіну, що зараз не час для війни, про що пише видання Reuters.

У матеріалі сказано, що Путін, застрягши на конфронтації із Заходом через війну в Україні, неодноразово заявляв, що Росія не ізольована, тому що може переорієнтуватися на Схід, у бік великих азійських держав, таких як Китай та Індія.

І ось, як повідомляється, на саміті Шанхайської організації співробітництва (ШОС) глава уряду Індії засудив війну, яку Путін розпочав в Україні 24 лютого.

"Я знаю, що сьогоднішня епоха — це не епоха воєн, і я говорив з вами телефоном про це", — сказав Моді Путіну на зустрічі в Самарканді.

Журналісти пишуть, що коли Моді зробив це зауваження, глава Кремля підібгав губи, глянув на Моді, а потім подивився вниз, перш ніж торкнутися волосся на потилиці.

Путін сказав Моді, що, як він розуміє побоювання Індії щодо України, але Москва нібито робить усе можливе, щоб покласти край війні.

"Ми зробимо все, щоб зупинити це якнайшвидше", — заявив Путін.

Він також заявив, що Україна відмовляється від переговорів.

У виданні нагадали про те, що президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна боротиметься доти, доки не вижене всі російські війська зі своєї території.

Також журналісти нагадали, що Індія стала другим покупцем нафти для Росії після Китаю, оскільки інші країни скоротили закупівлю після повномасштабного вторгнення в Україну.

Раніше Фокус повідомляв, що Путін заявив, що наступальна операція на Донбасі не припиняється, але Росія "не поспішає". На сьогоднішній пресконференції в Самарканді президент РФ зробив низку гучних заяв. Так, за його словами, Захід "не діждеться розвалу Росії".

Ще нагадаємо, що у ЗМІ повідомили, що Путіна загнано в кут, російську кампанію на Донбасі вже закінчено. За даними журналістів, президент РФ змушений думати про власне виживання. Російські дипломати все частіше закликають главу Кремля та його найближче оточення до переговорів, поки що є про що домовлятися.