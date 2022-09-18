В Париже экстремал без страховки залез на 48-этажное здание и был арестован (фото, видео)

Ален Робер, которого прозвали "Человек-паук", своим трюком хотел продемонстрировать, что 60 лет не является приговором для человека.

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Французский альпинист Ален Робер, празднуя свое 60-летие, без какой-либо страховки взобрался на 48-этажный небоскреб в Париже. Об этом пишет британская служба ВВС.

По словам журналистов, французский "Человек-паук" покорил 48-этажный небоскреб Tour TotalEnergies в деловом районе Парижа Дефанс, не используя при этом никакую страховку.

Подобный трюк альпинист продемонстрировал жителям столицы по случаю своего 60-летнего юбилея. ВВС отмечает, что Ален Робер был арестован полицейскими сразу после того, как взобрался на крышу 48-этажного небоскреба.

"Я хочу донести до людей мысль о том, что 60 лет — это ничто. Вы все еще можете заниматься спортом, быть активным, делать потрясающие вещи", — заявил французский "Человек-паук", комментируя свое восхождение на крышу бизнес-центра.

[ + – ] 60-летний Ален Робер без страховки покорил 48-этажный небоскреб

Журналисты напоминают, что Ален Робер уже ранее покорял 48-этажный небоскреб Tour TotalEnergies, но на этот раз ему понадобился всего час. После восхождения альпинист рассказал, что его трюк посвящен не только юбилею, но и повышению осведомленности граждан о глобальном потеплению на Земле.

"Я пообещал себе несколько лет назад, что когда мне исполнится 60 лет, я снова поднимусь на эту башню, поскольку 60 лет символизирует пенсионный возраст во Франции. Я подумал, что это хороший знак", — добавил Ален Робер после опасного трюка, который он выполнил без какой-либо страховки.

В копилке французского "Человека-паука" десятки покоренных небоскребов. В 2011 году Ален Робер, к примеру, покорил самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифа в ОАЭ, высота которой составляет 828 метров.

Помимо этого, французский "Человек-паук" в 2007 году приезжал в Украину для восхождения на 63-этажный небоскреб, в котором располагался офис мобильного оператора "Киевстар".

[ + – ] 60-летний Ален Робер без страховки покорил 48-этажный небоскреб

Напомним, в 2021 году Ален Робер покорил 187-метровую башню без страховки, протестуя против введения во Франции COVID-паспортов. 60-летнего альпиниста после восхождения арестовали за то, что он подвергал опасности жизни других людей.

Также Фокус в своем материале рассказывал, как украинские альпинисты одолели гору Аннапурна III, которая считалась неприступной для многих экстремалов.