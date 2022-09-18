У Парижі екстремал без страховки заліз на 48-поверхову будівлю та був заарештований (фото, відео)

Ален Робер, якого прозвали "Людина-павук", своїм трюком хотів продемонструвати, що 60 років не є вироком для людини.

Related video

Французький альпініст Ален Робер, святкуючи своє 60-річчя, без жодної страховки виліз на 48-поверховий хмарочос у Парижі. Про це пише британська служба ВВС.

За словами журналістів, французька "Людина-павук" підкорила 48-поверховий хмарочос Tour TotalEnergies у діловому районі Парижа Дефанс, не використовуючи при цьому жодної страховки.

Такий трюк альпініст продемонстрував мешканцям столиці з нагоди свого 60-річного ювілею. ВВС зазначає, що Алена Робера заарештували поліцейськими відразу після того, як піднявся на дах 48-поверхового хмарочоса.

"Я хочу донести до людей думку про те, що 60 років — це ніщо. Ви все ще можете займатися спортом, бути активним, робити чудові речі", — заявив французький "Людина-павук", коментуючи своє сходження на дах бізнес-центру.

[ + – ] 60-річний Ален Робер без страховки підкорив 48-поверховий хмарочос

Журналісти нагадують, що Ален Робер уже раніше підкорював 48-поверховий хмарочос Tour TotalEnergies, але цього разу йому знадобилася лише година. Після сходження альпініст розповів, що його трюк присвячений не лише ювілею, а й підвищенню обізнаності громадян щодо глобального потепління на Землі.

"Я пообіцяв собі кілька років тому, що коли мені виповниться 60 років, я знову піднімуся на цю вежу, оскільки 60 років символізує пенсійний вік у Франції. Я подумав, що це добрий знак", — додав Ален Робер після небезпечного трюку, який він виконав без будь-якої страховки.

У скарбничці французького "Людини-павука" десятки підкорених хмарочосів. 2011 року Ален Робер, приміром, підкорив найвищу будівлю у світі — Бурдж-Халіфа в ОАЕ, висота якої становить 828 метрів.

Крім цього, французька "Людина-павук" у 2007 році приїжджала в Україну для сходження на 63-поверховий хмарочос, у якому розташовувався офіс мобільного оператора "Київстар".

[ + – ] 60-річний Ален Робер без страховки підкорив 48-поверховий хмарочос

Нагадаємо, 2021 року Ален Робер підкорив 187-метрову вежу без страховки, протестуючи проти запровадження у Франції COVID-паспортів. 60-річного альпініста після сходження заарештували за те, що він наражав на небезпеку життя інших людей.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, як українські альпіністи здолали гору Аннапурна ІІІ, яка вважалася неприступною для багатьох екстремалів.