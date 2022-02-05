Восхождение на Аннапурну. Украинские альпинисты одолели хребет, который считался неприступным

Украинские альпинисты Михаил Фомин, Никита Балабанов и Вячеслав Полежайко покорили гору Аннапурна III, взойдя на нее по юго-восточному хребту, который до этого считался неприступным. Фокус выяснил, как организовать ночевку на отвесной скале, почему в такую экспедицию нельзя брать продукты впрок и как выбрать напарников, с которыми легко преодолеть все препятствия.

18 сентября 2021 года. Михаил Фомин проснулся, когда самолет заходил на посадку в аэропорту столицы Непала — Катманду. В полудреме альпинист взглянул в иллюминатор и восхитился знакомым, но каждый раз потрясающим видом Гималаев. Взгляд остановился на горе с контрфорсом, отчетливо выделявшимся ребром на крутом склоне. Он обернулся к Никите Балабанову: "Смотри, как хорошо. Вот бы залезть туда".

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Тот невозмутимо отметил, что через несколько недель они как раз этим и будут заниматься, именно там проляжет их будущий маршрут. Фомин спросонья не узнал юго-восточный хребет Аннапурны III (высота — 7555 м), считавшийся одной из неразрешимых классических проблем Гималаев. В течение последних 40 лет экспедиции со всего мира пытались покорить вершину, пройдя по этому маршруту, но безуспешно.

Украинские альпинисты в ноябре 2021 стали первыми, кто смог подняться на вершину Аннапурна III с юго-востока.

Покорение вершины Аннапурна III. Разведка боем

7 декабря 2018 года. В тот день Михаил Фомин праздновал свой 37-й день рождения. Гости уже разошлись спать, за столом на кухне остались Никита Балабанов и Вячеслав Полежайко – старые проверенные друзья, с которыми именинник прошел немало серьезных маршрутов. И в этот раз альпинисты обсуждали возможные варианты восхождений. Как позже вспоминал Балабанов, они решили, что хотят соединить подъем на семитысячник с высокой технической сложностью похода. В какой-то момент сошлись на том, что Аннапурна III кажется логичным следующим шагом в их альпинистской карьере.

Предполагалось, что маршрут в оба конца займет 12 дней, на этот срок альпинисты приготовили себе еду. Но в результате все растянулось на 18 дней

Никем не покоренные 3 км гребня горы манили украинских альпинистов своей непредсказуемостью и сложностью тактических задач.

"Для человека, который относится к альпинизму как к спорту, сутью этой деятельности является прохождение новых технически сложных маршрутов, а хождение "чужими" маршрутами, где до тебя уже были люди, — это просто тренировка", — отмечает Фомин.

Первая попытка штурма горы в 2019 году окончилась неудачей. Посреди маршрута, на высоте 6300 м, у Никиты Балабанова началось обморожение ступней.

"Благодаря своему опыту он сразу уловил первые симптомы, и мы без обсуждений отступили. Это один из базовых принципов нашего управления рисками — здоровье всегда важнее вершины", — рассказывает Михаил.

Прерванное восхождение ничуть не охладило пыл альпинистов. Спустившись на базу и ожидая вертолета, который должен их забрать, они сразу решили, что этому маршруту точно стоит дать второй шанс. Следующие два года команда готовилась к возвращению на непокорную гору.

"Такого рода экспедиция – это долгосрочный проект, и главное здесь заключается в твоей эмоциональной связи с объектом восхождения – цепляет он тебя или нет", – объясняет Фомин. Аннапурна III зацепила всех троих. Как считает Михаил, даже с учетом всех испытаний и сложностей решение вернуться было единственно верным.

[ + – ] Покорить вершину. Преодолевать все препятствия альпинистам помогли основательная подготовка и первая неудачная попытка, которая дала необходимый опыт

Как и в любом другом серьезном деле, в альпинизме важен подготовительный этап. Фомин, Балабанов и Полежайко тренируются круглый год. Кроме базовых занятий — бега по лестнице, интервальных тренировок, подтягиваний и приседаний, — обязательно занимаются скалолазаньем и ледолазанием. Два-три раза в год они отправляются в более низкие горы и на скалы в Турцию, на Кавказ, в Альпы. Именно основательная подготовка и полученный опыт позволили им вернуться в Гималаи и победить.

Меню альпинистов. Гель на обед, сублиматы – на ужин

Октябрь 2021 года. В базовом лагере на Аннапурне команда провела 11 дней, акклиматизируясь на соседних склонах и ожидая хорошую погоду.

"Обратных билетов у нас не было, настроение команды было такое: поднимаемся на гору и только тогда едем домой", — уверяет Михаил. По его словам, если бы нужно было ждать еще неделю, команда ждала бы и дальше.

Первая попытка штурма горы в 2019 году окончилась неудачей. Посреди маршрута, на высоте 6300 м, у Никиты Балабанова началось обморожение ступней.

Для начала восхождения нужна не только погода, но и хорошее состояние маршрута, продолжает альпинист. Это предполагает много параметров, например плотный снег на подступах, что позволяет быстрее двигаться. Не менее важно отсутствие лавинной опасности на снежных склонах. Но, несмотря на длительное предыдущее ожидание, погодные условия на Аннапурне оказались непростыми. На последнем участке перед вершиной скорость ветра, по прогнозу, достигала 100 км/ч, по ощущениям самих альпинистов – около 70 км/ч. Температура воздуха днем была около 20 градусов мороза, ночью опускалась до -35 градусов.

Восхождение началось 23 октября с высоты 4600 м. Сначала предполагалось, что маршрут в оба конца займет 12 дней, на этот срок альпинисты приготовили себе еду. Но в результате все растянулось на 18 дней: 15 дней на гору и три – на спуск, поэтому продукты пришлось серьезно экономить.

"Еды мы брали практически минимум, из расчета 450 граммов на человека в день", — говорит Фомин. На завтрак у альпинистов были сыр, шоколад, сухофрукты и чай, на обед – энергетические батончики, гели и изотоники для восстановления электролитов в организме. Ужинала команда сублимированными продуктами.

"По внешнему виду они напоминают сухой собачий корм, но когда заливаешь их кипятком, получаешь полноценное блюдо", — объясняет Фомин.

[ + – ] Маршрут мечты. Юго-восточный хребет Аннапурны III

Сейчас выбор сублиматов на специализированном рынке впечатляет, на сайтах производителей можно найти даже лазанью или вегетарианское ризотто в пакетах. В высокогорном меню украинских альпинистов, например, было картофельное каре по-карибски с курицей и креветками. К основному блюду добавляли сало, сухари и чай. В последний день еды совсем не осталось, но это было уже у хребта, где украинцев должен был забрать вертолет. В общем, во время похода каждый из альпинистов потерял в весе от 12 до 15 кг.

Как говорит Фомин, брать с собой продукты с запасом, понимая, что маршрут может растянуться, нет смысла: "Поскольку вы все несете на себе, это задача про змею, которая кусает свой хвост. Возьмете больше еды — будут тяжелее рюкзаки — значит, медленнее будете двигаться — значит, нужно больше еды — а значит, рюкзаки будут тяжелее, ну и т. д.".

[ + – ] На последнем участке перед вершиной Аннапурна скорость ветра достигала 100 км/ч.

Кроме еды в рюкзаках Никиты, Вячеслава и Михаила были газ, бивачное снаряжение, минимум запасных вещей и разное оборудование.

"Лидер идет с легким рюкзаком весом 5 кг, плюс на нем навешено около 10 кг страхового снаряжения. У второго и третьего участников сначала рюкзаки были по 15–17 кг, но чем выше мы поднимались, тем легче они становились, потому что расходовались еда и газ", — рассказывает Фомин. Единственное, с чем команда действительно просчиталась, оказались запасные перчатки. С собой взяли только одну дополнительную пару, но у Никиты одна перчатка улетела почти в самом начале пути, а Славе однажды пришлось лезть на заснеженные острые скалы. В результате он протер перчатки так, что они перестали защищать руки.

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Еще одним испытанием стали ночевки: подходящих мест для палатки на маршруте практически не было. Лишь два раза команде удалось найти ровные площадки, включая ночь на снежном грибе на высоте 6500 м. Все остальные вечера команда занималась "строительными работами" по 1,5-2 часа: либо срезали снежный гребень, либо вырубали полку на ледовом склоне.

"В худшем случае нужно было наращивать склон с помощью снежного гамака", — объясняет Фомин. У команды такая ситуация произошла на 12-й день. В ледовом желобе на вертикали места под ночлег не нашлось, тогда они набили тент снегом, закрепили его ледорубами, а сверху, на получившейся небольшой площадке, установили палатку, в которой провели ночь сидя.

Покорение Аннапурны. Шаг за шагом

Благодаря проведенной в 2019 году разведке команда оказалась максимально подготовленной к восхождению. Но это не значит, что подъем был заурядным. Испытанием для всех стало суммарное количество технических трудностей: это очень большой вертикальный перепад маршрута, отсутствие хорошей страховки на всех видах рельефа, и его нестабильность — разрушенные скалы, снежные грибы, карнизы.

В Катманду даже официанты, привыкшие к голодным альпинистам со всего мира, немного удивлялись, когда гости заказывали по третьему стейку.

Фомин признается: моментов, когда хотелось развернуться и уходить, было много.

"Но мы давно ходим в горы, так что умеем "считать карты". Каждый из нас понимал, что способен потерпеть еще немного и справиться с очередной задачей, которую каждый день предлагала гора", — вспоминает Михаил. По его словам, за время восхождения никто не предложил вернуться, хотя такие мысли периодически возникали у всех. Такой общий настрой дает силы идти дальше.

Безусловно, одним из залогов успешного покорения Аннапурны стала слаженная команда, где все понимают друг друга.

"Напарников для таких восхождений найти не проще, чем жену. Как и с женщинами, это чистая химия и метафизика, просто невозможно объяснить словами, — смеется Фомин. — С Никитой и Славой я хожу в горы уже более десяти лет и надеюсь, что это продлится еще трижды по столько".

Из экспедиции они вернулись еще большими друзьями. Чем хуже были окружающие условия и чем выше неопределенность, тем крепче становилась команда, тем больше альпинисты заботились друг о друге.

[ + – ] Сжав зубы. Даже в самые трудные моменты каждый из членов команды понимал, что может потерпеть еще немного ради нужд армии

Немаловажной на высоте стала и огромная поддержка родных и друзей — они писали каждый день на спутниковое устройство, что, как признается Михаил, очень помогало.

После спуска. Газированная вода и Турция

После трехдневного спуска с вершины Балабанов, Фомин и Полежайко оказались на леднике на высоте 5 тыс. м, туда за ними прилетел вертолет. В кабине Мингма, непальский партнер команды, угостил украинцев кока-колой. "Это было вкуснее всего, что я пил в своей жизни", — улыбается Михаил. В Катманду украинцы пошли в свое любимое кафе, где каждый съел по килограмму стейков. Даже официанты, привыкшие к голодным альпинистам со всего мира, немного удивлялись, когда гости заказывали по третьему стейку.

Альпинисты набили тент снегом, закрепили его ледорубами, а сверху, на получившейся небольшой площадке, установили палатку, в которой провели ночь сидя

Вернувшись в Киев, Фомин надолго в городе не задержался: забрал семью и улетел на отдых в Турцию. Как он говорит, отогреться после штурма Аннапурны и провести больше времени с родными.

[ + – ] Победители. Вячеслав, Никита и Михаил, загорелые и похудевшие, на аэродроме после завершения маршрута

О будущих целях альпинисты говорить не хотят, держат их в секрете. Как, собственно, было и с Аннапурной III: о восхождении украинцы рассказали только после того, как покорили вершину, а до этого об экспедиции знали только их друзья и близкие.

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В заключение я спрашиваю у Михаила о бюджете, ведь любое высокогорное восхождение обходится в немалую сумму. По его словам, если говорить об экспедиции, организованной специализированными агентствами, то ее стоимость может колебаться от $15 тыс. до $20 тыс. с человека. Поскольку альпинисты всем занимались самостоятельно, бюджет оказался ниже — около $5 тыс. с каждого без учета снаряжения. Все расходы украинцы покрывали сами, но в будущем надеются привлекать спонсоров.