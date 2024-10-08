Древнее искусство: "женщина-паук" покорила 108-метровую скалу без страховки (фото)

Луо Денпин начала заниматься скалолазанием в 15 лет под наставничеством своего отца. Это занятие помогает женщине зарабатывать на жизнь.

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43-летняя китаянка Луо Денпин, родом из Цзюнь Миао и Буэй в провинции Гуйчжоу, известная как "женщина-паук", поразила своей невероятной способностью подниматься на скалу высотой более 100 метров без перчаток и страховки. Об этом пишет SCMP.

Она является единственной женщиной в мире, которая практикует древнее искусство Миао — скалолазание голыми руками.

Женщина с легкостью покорила 108-метровую скалу, что эквивалентно 30-этажному зданию, ловко маневрируя по почти вертикальным стенам. Уникальное мастерство Луо связано с древней традицией захоронений в скалах. Народ Миао, живущий в отдаленных горных районах, верил, что захоронение на большой высоте позволяет умершим "смотреть в сторону родины предков". Со временем народ Миао продолжал оттачивать свои навыки лазания голыми руками передающаяся традиция от поколения к поколению.

Пока Луо является единственной женщиной среди "людей-пауков" в своем регионе. Она начала заниматься скалолазанием в 15 лет под наставничеством своего отца. Вначале ее мотивировало желание соревноваться с мальчиками, а также возможность зарабатывать на жизнь, собирая лекарственные травы и птичий помет из ласточкиных гнезд на скалах, который использовали в качестве удобрения.

"Они говорили, что это только для мальчиков, но я считаю, что мужчины и женщины равны, поэтому я научилась. Так начался мой путь паука. До того как эта территория была застроена, я каждый день поднималась, чтобы собрать ласточкин помет. Мы поднимались на высоту 108 метров. Иностранцев часто пугало наше лазание голыми руками, но я привыкла к этому. После того как я делала это много раз, мои руки стали мозолистыми", — поделилась Луо.

Луо Денпин начала заниматься скалолазанием в 15 лет Фото: Weibo

Издание отмечает, что овладение подобной техникой требует не только физической силы, но и высокого мастерства. Выполнение сложных задач, таких как сбор лекарственных трав, может занимать от четырех до пяти часов. Сейчас женщина больше развлекает туристов.

"Многие посетители хотели увидеть, как мы собираем травы, и платили нам за демонстрацию. Мой доход небольшой, но я горжусь тем, что я женщина-паук", — говорит Луо.

Луо когда-то уехала из родного города в поисках работы, но вернулась в 2000 году, чтобы выйти замуж и создать семью.

Ранее Фокус сообщал, что женщина отправила резюме и получила ответ лишь спустя 48 лет. Тизи Ходсон в течение десятилетий задавалась вопросом, почему ее заявление было проигнорировано, но теперь тайна раскрыта.

Также стало известно, что мужчина пытался тайно захоронить прах матери в египетском храме. Женщина была большой поклонницей Египта и часто посещала эту страну. Умирая, она попросила сына исполнить ее последнюю волю, и тот придумал план, как ее осуществить.