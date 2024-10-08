Женщина отправила резюме и получила ответ лишь спустя 48 лет (фото)

Тизи Ходсон в течение десятилетий задавалась вопросом, почему ее заявление было проигнорировано, но теперь тайна раскрыта.

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70-летняя Тизи Ходсон из Гедни-Хилл (Англия) раскрыла тайну, почему ее заявление о приеме на работу в 1976 году в качестве каскадера на мотоцикле осталось без ответа. Об этом пишет In Shorts News.

Недавно пенсионерка получила ответ на письмо с заявлением о приеме на работу спустя 48 лет после того, как оно было засунуто в ящик почтового отделения. Женщина уже не ожидала получить ответ.

Мисс Ходсон, которая подала заявление на работу в январе 1976 года, была ошеломлена, когда, открыв почту, обнаружила письмо, к которому прилагалась написанная от руки записка следующего содержания: "Поздняя доставка почтовым отделением Стейнес. Найдено за ящиком [sic]. Опоздал всего на 50 лет".

В течение десятилетий женщина задавалась вопросом, почему ее заявление было проигнорировано, и вот теперь тайна раскрыта.

"Я всегда удивлялась, почему мне так и не ответили о работе. Теперь я знаю, почему", — сказала она.

Несмотря на неудачу, потерянное письмо не помешало мисс Ходсон продолжить карьеру. Она отправилась путешествовать по миру, принимая на себя самые разные авантюрные роли — от дрессировщика змей до инструктора по пилотированию.

Женщина отправила заявку на работу в 1976 году Фото: Reddit

Размышляя о своей жизни, она выразила удивление тому, что письмо нашло дорогу к ней спустя столько лет.

"Как они нашли меня, ведь я переезжала из одного дома в другой 50 с лишним раз и даже четыре или пять раз меняла страну, — загадка. Я очень четко помню, как сидела в своей квартире в Лондоне и печатала письмо. Каждый день я искала свою должность, но там ничего не было, и я была так разочарована, потому что я очень, очень хотела стать каскадером на мотоцикле", — говорит она.

В своем письме мисс Ходсон старалась не раскрывать свой пол, опасаясь, что это может повредить ее шансам получить работу.

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