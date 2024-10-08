Жінка відправила резюме і отримала відповідь лише через 48 років (фото)

Тізі Годсон протягом десятиліть задавалася питанням, чому її заяву було проігноровано, але тепер таємницю розкрито.

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70-річна Тізі Годсон із Гедні-Гілл (Англія) розкрила таємницю, чому її заява про приймання на роботу 1976 року як каскадера на мотоциклі залишилася без відповіді. Про це пише In Shorts News.

Нещодавно пенсіонерка отримала відповідь на лист із заявою про приймання на роботу через 48 років після того, як його засунули в скриньку поштового відділення. Жінка вже не очікувала отримати відповідь.

Міс Годсон, яка подала заяву на роботу в січні 1976 року, була приголомшена, коли, відкривши пошту, виявила лист, до якого додавалася написана від руки записка такого змісту: "Пізня доставка поштовим відділенням Стейнес. Знайдено за ящиком [sic]. Запізнився всього на 50 років".

Протягом десятиліть жінка задавалася питанням, чому її заяву було проігноровано, і ось тепер таємницю розкрито.

"Я завжди дивувалася, чому мені так і не відповіли про роботу. Тепер я знаю, чому", — сказала вона.

Попри невдачу, загублений лист не завадив міс Годсон продовжити кар'єру. Вона вирушила подорожувати світом, беручи на себе найрізноманітніші авантюрні ролі — від дресирувальниці змій до інструкторші з пілотування.

Жінка надіслала заявку на роботу 1976 року Фото: Reddit

Розмірковуючи про своє життя, вона висловила здивування тим, що лист знайшов дорогу до неї через стільки років.

"Як вони знайшли мене, адже я переїжджала з одного будинку в інший 50 з гаком разів і навіть чотири чи п'ять разів змінювала країну, — загадка. Я дуже чітко пам'ятаю, як сиділа у своїй квартирі в Лондоні і друкувала лист. Щодня я шукала свою посаду, але там нічого не було, і я була так розчарована, тому що я дуже, дуже хотіла стати каскадером на мотоциклі", — каже вона.

У своєму листі міс Годсон намагалася не розкривати свою стать, побоюючись, що це може зашкодити її шансам отримати роботу.

Раніше Фокус повідомляв, що пенсіонерка віддала незнайомцю 140 тисяч фунтів стерлінгів. Валері Хорвуд думала, що листується з рок-зіркою 70-х, поки сім'я не побачила, скільки вона йому заплатила. Незнайомець переконав жінку, що всі їхні розмови мають триматися в секреті через його статус.

Також стало відомо, чоловік подолав майже 48 км після урагану "Хелен", щоб встигнути на весілля доньки. У церкві не було електрики, тому церемонія проходила при свічках. На весільному прийомі Девід Джонс виголосив тост і подарував нареченому і нареченій відбивач, який він брав із собою в подорож.