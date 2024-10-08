Стародавнє мистецтво: "жінка-павук" підкорила 108-метрову скелю без страховки (фото)

Луо Денпін почала займатися скелелазінням у 15 років під наставництвом свого батька. Це заняття допомагає жінці заробляти на життя.

Related video

43-річна китаянка Луо Денпін, родом із Цзюнь Міао і Буей у провінції Гуйчжоу, відома як "жінка-павук", вразила своєю неймовірною здатністю підійматися на скелю заввишки понад 100 метрів без рукавичок і страховки. Про це пише SCMP.

Вона є єдиною жінкою у світі, яка практикує стародавнє мистецтво Міао — скелелазіння голими руками.

Жінка з легкістю підкорила 108-метрову скелю, що еквівалентно 30-поверховій будівлі, вправно маневруючи по майже вертикальних стінах. Унікальна майстерність Луо пов'язана з давньою традицією поховань у скелях. Народ Міао, що живе у віддалених гірських районах, вірив, що поховання на великій висоті дає змогу померлим "дивитися в бік батьківщини предків". Згодом народ Міао продовжував відточувати свої навички лазіння голими руками, традиція, що передається від покоління до покоління.

Поки що Луо є єдиною жінкою серед "людей-павуків" у своєму регіоні. Вона почала займатися скелелазінням у 15 років під наставництвом свого батька. Спочатку її мотивувало бажання змагатися з хлопчиками, а також можливість заробляти на життя, збираючи лікарські трави і пташиний послід з ластівчиних гнізд на скелях, який використовували як добриво.

"Вони казали, що це тільки для хлопчиків, але я вважаю, що чоловіки й жінки рівні, тому я навчилася. Так почався мій шлях павука. До того як ця територія була забудована, я щодня підіймалася, щоб зібрати ластівчин послід. Ми підіймалися на висоту 108 метрів. Іноземців часто лякало наше лазіння голими руками, але я звикла до цього. Після того як я робила це багато разів, мої руки стали мозолистими", — поділилася Луо.

Луо Денпін почала займатися скелелазінням у 15 років Фото: Weibo

Видання зазначає, що оволодіння такою технікою вимагає не тільки фізичної сили, а й високої майстерності. Виконання складних завдань, таких як збір лікарських трав, може займати від чотирьох до п'яти годин. Зараз жінка більше розважає туристів.

"Багато відвідувачів хотіли побачити, як ми збираємо трави, і платили нам за демонстрацію. Мій дохід невеликий, але я пишаюся тим, що я жінка-павук", — каже Луо.

Луо колись виїхала з рідного міста в пошуках роботи, але повернулася 2000 року, щоб вийти заміж і створити сім'ю.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка відправила резюме і отримала відповідь лише через 48 років. Тізі Годсон протягом десятиліть задавалася питанням, чому її заяву було проігноровано, але тепер таємниця розкрита.

Також стало відомо, що чоловік намагався таємно поховати прах матері в єгипетському храмі. Жінка була великою прихильницею Єгипту і часто відвідувала цю країну. Помираючи, вона попросила сина виконати її останню волю, і той придумав план, як її здійснити.