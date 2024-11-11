Туристка поднялась на знаменитую гору и была потрясена тем, что обнаружила на вершине (видео)

Луиза Грэм покорила вершину горы Сноудон, высота которой достигает 1085 метров. Обычно туристы надеются увидеть с нее потрясающие виды, но в тот день туристке не повезло с погодой.

Луиза Грэм недавно совершила подъем на знаменитую гору Сноудон в Уэльсе, надеясь полюбоваться живописными пейзажами. Но когда она добралась до вершины, ее ждало разочарование, ведь густой туман полностью скрыл виды, ради которых она проделала этот трудный путь. Женщина, известная под ником louisa_graham, рассказала об этом в TikTok.

Издание The Mirror отмечает, что подъем на Сноудон, высота которого достигает 1085 метров, не для слабых духом. Гора имеет шесть основных троп, ведущих к вершине, на которые уйдет от четырех до семи часов подъема в зависимости от опыта, подготовки и погодных условий. Расстояние в обе стороны составляет от 11 до 14,5 км. Обычно туристы надеются увидеть со Сноудона потрясающие виды на Сноудонию, Англси, Пемброкшир и даже на далекую Ирландию. Однако в тот день Луизе не повезло с погодой.

"POV: Небо чистое, пока не дойдешь до вершины Сноудона, а там сплошной туман", — подписала она свой ролик.

Британка посмеялась над ситуацией, отметив, что природа иногда делает сюрпризы, и восприняла этот случай как повод вернуться на вершину еще раз.

Издание отмечает, что те, кто побывал на горе, шутили, что Сноудон словно "сам выбирает", кому покажет свои виды, а кому оставит только густой туман.

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