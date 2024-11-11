Туристка піднялася на знамениту гору і була приголомшена тим, що виявила на вершині (відео)

Луїза Грем підкорила вершину гори Сноудон, висота якої сягає 1085 метрів. Зазвичай туристи сподіваються побачити з неї приголомшливі краєвиди, але того дня туристці не пощастило з погодою.

Луїза Грем нещодавно здійснила підйом на знамениту гору Сноудон в Уельсі, сподіваючись помилуватися мальовничими пейзажами. Але коли вона дісталася вершини, на неї чекало розчарування, адже густий туман повністю приховав краєвиди, заради яких вона пройшла цей важкий шлях. Жінка, відома під ніком louisa_graham, розповіла про це в TikTok.

Видання The Mirror зазначає, що підйом на Сноудон, висота якого сягає 1085 метрів, не для слабких духом. Гора має шість основних стежок, що ведуть до вершини, на які піде від чотирьох до семи годин підйому залежно від досвіду, підготовки та погодних умов. Відстань в обидва боки становить від 11 до 14,5 км. Зазвичай туристи сподіваються побачити зі Сноудона приголомшливі види на Сноудонію, Англсі, Пемброкшир і навіть на далеку Ірландію. Однак того дня Луїзі не пощастило з погодою.

"POV: Небо чисте, поки не дійдеш до вершини Сноудона, а там суцільний туман", — підписала вона свій ролик.

Британка посміялася над ситуацією, зазначивши, що природа іноді робить сюрпризи, і сприйняла цей випадок як привід повернутися на вершину ще раз.

Видання зазначає, що ті, хто побував на горі, жартували, що Сноудон немов "сам обирає", кому покаже свої краєвиди, а кому залишить тільки густий туман.

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