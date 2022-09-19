На Курскую область РФ обрушился сильный торнадо, студента убило осколком стекла (видео)

В результате непогоды российский регион практически полностью остался без света. Как минимум двое человек в области погибли.

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Вечером 18 сентября на Курскую область России обрушился мощный ураган с ливнем, грозой и шквального ветром. Непогода привела к массовому отключению света. Об этом пишет российское агентство "РИА Новости".

В настоящее время в области известно как минимум о двух погибших.

Одной из жертв урагана стал студент Курского автотехнического колледжа, находившийся в своей комнате в общежитии. Как передают журналисты, ветром на здании сорвало крышу и выбило стекла. Парня убило осколком, который попал в область живота. Он погиб на месте.

Еще один мужчина умер из-за упавшего дерева.

Также жители области во время урагана увидели торнадо рядом с селом Ольговка.

В результате непогоды 87 населенных пунктов в регионе оказались обесточены. Всего около 5 тыс. местных жителей остались без электричества.

По сообщениям экстренных служб, из-за сильного ветра повреждены крыши более десяти жилых домов и четырех социально значимых объектов. В поселке Коренево и селе Ольговка ураганом снесло заборы, деревья оказались вырваны с корнем.

[ + – ] Последствия урагана в Курской области.

В местных пабликах пишут, что особую опасность представляют сорванные линии электропередачи, лежащие в мокрой траве.

По данным региональной службы МЧС, ветер с порывами до 22 метров в секунду продержится до конца дня, обещают в области и сильные дожди.

Напомним, ураган "Фиона" оставил без электричества Пуэрто-Рико. Сильные ветры повредили линии электропередач, что привело к полному блэкауту.

В начале сентября по Южной Корее ударил тайфун "Хиннамнор". Супермощный тропический циклон нанес значительные разрушения в стране и оставил без электричества более 60 тысяч домов.