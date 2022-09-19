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Мир

На Курскую область РФ обрушился сильный торнадо, студента убило осколком стекла (видео)

Курская область, ураган, торнадо, непогода
Многие дома разрушены, деревья вырваны с корнем.

В результате непогоды российский регион практически полностью остался без света. Как минимум двое человек в области погибли.

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Вечером 18 сентября на Курскую область России обрушился мощный ураган с ливнем, грозой и шквального ветром. Непогода привела к массовому отключению света. Об этом пишет российское агентство "РИА Новости".

В настоящее время в области известно как минимум о двух погибших.

Одной из жертв урагана стал студент Курского автотехнического колледжа, находившийся в своей комнате в общежитии. Как передают журналисты, ветром на здании сорвало крышу и выбило стекла. Парня убило осколком, который попал в область живота. Он погиб на месте.

Еще один мужчина умер из-за упавшего дерева.

Также жители области во время урагана увидели торнадо рядом с селом Ольговка.

В результате непогоды 87 населенных пунктов в регионе оказались обесточены. Всего около 5 тыс. местных жителей остались без электричества.

курская область, ураган, торнадо, непогода Fullscreen
курская область, ураган, торнадо, непогода Fullscreen
курская область, ураган, торнадо, непогода
курская область, ураган, торнадо, непогода

По сообщениям экстренных служб, из-за сильного ветра повреждены крыши более десяти жилых домов и четырех социально значимых объектов. В поселке Коренево и селе Ольговка ураганом снесло заборы, деревья оказались вырваны с корнем.

курская область, ураган, торнадо, непогода, разрушения Fullscreen
Последствия урагана в Курской области.
курская область, ураган, торнадо, непогода, разрушения Fullscreen
курская область, ураган, торнадо, непогода, разрушения Fullscreen
курская область, ураган, торнадо, непогода, разрушения
курская область, ураган, торнадо, непогода, разрушения
курская область, ураган, торнадо, непогода, разрушения

В местных пабликах пишут, что особую опасность представляют сорванные линии электропередачи, лежащие в мокрой траве.

По данным региональной службы МЧС, ветер с порывами до 22 метров в секунду продержится до конца дня, обещают в области и сильные дожди.

Напомним, ураган "Фиона" оставил без электричества Пуэрто-Рико. Сильные ветры повредили линии электропередач, что привело к полному блэкауту.

В начале сентября по Южной Корее ударил тайфун "Хиннамнор". Супермощный тропический циклон нанес значительные разрушения в стране и оставил без электричества более 60 тысяч домов.