На Курську область РФ обрушився сильний торнадо, студента вбило осколком скла (відео)

Унаслідок негоди російський регіон практично повністю залишився без світла. Щонайменше двоє людей в області загинули.

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Увечері 18 вересня на Курську область Росії обрушився потужний ураган зі зливою, грозою та шквальним вітром. Негода призвела до масового відключення світла. Про це пише російське агентство "РІА Новини".

Наразі в області відомо як мінімум про двох загиблих.

Однією з жертв урагану став студент Курського автотехнічного коледжу, котрий перебував у своїй кімнаті у гуртожитку. Як передають журналісти, вітром на будівлі зірвало дах ч вибило шибки. Хлопця вбило осколком, який потрапив у ділянку живота. Він загинув на місці.

Ще один чоловік помер через дерево, що впало.

Також мешканці області під час урагану побачили торнадо поряд із селом Ольгівка.

Унаслідок негоди 87 населених пунктів у регіоні виявилися знеструмленими. Загалом близько 5 тис. місцевих жителів залишилися без електрики.

За повідомленнями екстрених служб, через сильний вітер пошкоджено дахи більше десяти житлових будинків і чотирьох соціально значущих об'єктів. У селищі Кореневе та селі Ольгівка ураганом знесло паркани, дерева виявилися вирвані з коренем.

[ + – ] Наслідки урагану в Курській області

У місцевих пабліках пишуть, що особливу небезпеку становлять зірвані лінії електропередачі, що лежать у мокрій траві.

За даними регіональної служби МНС, вітер із поривами до 22 метрів за секунду протримається до кінця дня, обіцяють в області й сильні дощі.

Нагадаємо, ураган "Фіона" залишив без електрики Пуерто-Рико. Сильні вітри пошкодили лінії електропередач, що призвело до повного блекауту.

На початку вересня по Південній Кореї вдарив тайфун "Хіннамнор". Суперпотужний тропічний циклон завдав значних руйнувань у країні та залишив без електрики понад 60 тисяч будинків.