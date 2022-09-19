Турция заработала $24,4 мрд, происхождение которых не может объяснить, — FT

Внушительную сумму, по данным журналистов, Анкара могла получить от подсанкционной России, которая на фоне войны в Украине налаживает экономические связи с Турцией.

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Турция в условиях серьезного экономического кризиса заработала на $24,4 млрд больше, чем может объяснить. Об этом говорится в материале издания The Financial Times.

В статье журналисты приводят статистику, обнародованную центральным банком Турции. Судя по данным, в июле дефицит текущего счета страны продолжал расти, в результате чего общий дефицит в 2022 году достиг отметки в $36,7 млрд.

Существенный отток капиталов является плохой новостью для золотовалютных резервов Турции в то время, когда власти пытаются поддержать лиру и обеспечить достаточное количество иностранной валюты в своих банковских учреждениях. The FT отмечает, что Реджеп Эрдоган, к счастью, нашел себе "финансовых помощников" в условиях серьезного экономического кризиса.

"Тайный приток капитала в Турцию достиг новых максимумов, что позволило политикам увеличить иностранные резервы, несмотря на растущий торговый дефицит и слабый спрос на активы в лирах. Центральный банк в Анкаре заявил, что денежные средства, которые не могут быть учтены в ежемесячных данных платежного баланса, выросли до $5,5 млрд в июле, в результате чего их объем за первые семь месяцев года достиг $24,4 млрд. Оба показателя являются рекордными, согласно данным за почти четыре десятилетия", — говорится в материале издания.

Доходы от туризма не могут объяснить происхождение рекордной суммы в размере $24,4 млрд. По подсчетам экономистов, доходы в июле за счет отдыхающих составили $4,5 млрд, а с начала года по июнь — $16,4 млрд.

Аналитик Лиам Пич из Capital Economics предположил, что рекордный заработок Турции может быть следствием продажи золота, неправильного учета торговли или поступлениями от контрабанды. Тимоти Эш из BlueBay Asset Management не исключает, что эти средства Анкара могла получить от сотрудничества с Россией, которая ведет полномасштабную войну против Украины. По его словам, Реджеп Эрдоган в геополитике придерживается странного "нейтралитета" — поставляет Киеву беспилотники Bayraktar и, одновременно с этим, налаживает тесные экономические связи с Москвой, в отношении которой действуют международные санкции.

"Если парень приезжает с чемоданом наличных — банки Турции найдут способы разрешить им вести бизнес. Турецкие чиновники как бы дают понять, что они считают себя чистыми победителями от санкций, так или иначе, облегчая денежные потоки в страну", — прокомментировал Тимоти Эш возможное поступление денег из РФ.

В заключении авторы материала из Financial Times отмечают, что если теория о российском происхождении средств в бюджете Турции окажется верной — она даст представление того, какие суммы выводятся из РФ на фоне международных санкций.

Стоит отметить, что Турция согласилась частично платить за поставки российского газа в рублях.

Также сообщалось, что Реджеп Эрдоган возложил на страны ЕС ответственность за газовый кризис в Европе.