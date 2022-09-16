Россия поставляет в Турцию около 26 млрд кубометров газа каждый год. Владимир Путин уверяет, что газ по трубопроводу "Турецкий поток" будут поставлять без сбоев.

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Турция согласилась оплачивать в рублях четверть поставок газа из России, договоренность заработает в ближайшее время. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Турции Реджепом Эрдоганом в Самарканде на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, пишет "Интерфакс".

"Как вы знаете, в ближайшее время должна заработать наша договоренность о поставках в Турцию природного газа при оплате 25% этих поставок в рублях. Вопрос согласован, работа в этом плане будет происходить в соответствии с нашими договоренностями", — заявил Путин.

Россия, по его словам, готова существенно нарастить объем экспорта в Турцию по всем направлениям, которые представляют обоюдный интерес.

[ + – ] Путин уверял Эрдогана, что газ по "Турецкому потоку" поставляется без сбоев

Во время переговоров с Эрдоганом Путин отметил, что газ по трубопроводу "Турецкий поток" поставляется без сбоев. По его мнению, это один из самых надежных маршрутов поставок энергоносителей из РФ, дополняет агентство РБК.

Поставляемый через Турцию газ интересен не только Анкаре, но и Евросоюзу, заметил президент РФ.

Экономическое сближение Турции и РФ — Анкара рискует попасть под санкции Запада

Россия на данный момент поставляет около 26 млрд кубометров газа в Турцию каждый год. Две страны договорились платить за поставки газа в рублях еще в августе этого года.

Западные союзники Украины говорили о возможном введении санкций против Анкары за сближение Турции и России в экономическом плане. По версии источников газеты Financial Times, страны Запада могут призвать свои компании покинуть турецкий рынок.

Турция рискует потерять доход до 800 млрд долларов из-за таких мер. Президент Турции обещал США не допустить нарушений санкций против РФ.

Эксперты Fitch в общении с Bloomberg говорили, что санкции против Анкары будут способствовать спиральному развитию инфляции. Турция может опуститься в экономическом рейтинге до "мусорного уровня", отмечали экономисты.

Напомним, что Реджеп Эрдоган ранее говорил о личной ответственности Европы из-за отказа от поставок российского газа накануне зимы. Европейские страны, по его убеждению, ощущают энергокризис и "пожинают свои плоды".

Президент Турции также говорил, что Запад ошибочно относится к полномасштабной войне в Украине и отправляет не нормальную военную помощь, а "металлолом". Он обвинял Запад в затягивании войны Украины с РФ.