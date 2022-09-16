Росія постачає в Туреччину близько 26 млрд кубометрів газу щороку. Володимир Путін запевняє, що газ трубопроводом "Турецький потік" постачатимуть без збоїв.

Related video

Туреччина погодилася оплачувати в рублях чверть постачання газу з Росії, домовленість почне працювати найближчим часом. Про це сказав президент РФ Володимир Путін на зустрічі з главою Туреччини Реджепом Ердоганом у Самарканді на полях саміту Шанхайської організації співробітництва, пише "Інтерфакс".

"Як ви знаєте, найближчим часом має запрацювати наша домовленість про постачання в Туреччину природного газу за умови оплати 25% цих постачань у рублях. Питання узгоджено, робота щодо цього відбуватиметься відповідно до наших домовленостей", — заявив Путін.

Росія, за його словами, готова суттєво наростити обсяг експорту в Туреччину в усіх напрямках, які становлять взаємний інтерес.

[ + – ] Путін запевняв Ердогана, що газ "Турецьким потоком" постачатиметься без збоїв

Під час переговорів із Ердоганом Путін зазначив, що газ трубопроводом "Турецький потік" постачається без збоїв. На його думку, це один із найнадійніших маршрутів постачання енергоносіїв із РФ, доповнює агентство РБК.

Газ, що постачається через Туреччину, цікавий не тільки Анкарі, а й Євросоюзу, зауважив президент РФ.

Економічне зближення Туреччини та РФ — Анкара ризикує потрапити під санкції Заходу

Росія наразі постачає близько 26 млрд кубометрів газу в Туреччину щороку. Дві країни домовилися платити за постачання газу в рублях ще в серпні цього року.

Західні союзники України говорили про можливе запровадження санкцій проти Анкари за зближення Туреччини та Росії в економічному плані. За версією джерел газети Financial Times, країни Заходу можуть закликати свої компанії залишити турецький ринок.

Туреччина ризикує втратити дохід до 800 млрд доларів через такі заходи. Президент Туреччини обіцяв США не допустити порушень санкцій проти РФ.

Експерти Fitch у спілкуванні з Bloomberg говорили, що санкції проти Анкари сприятимуть спіральному розвитку інфляції. Туреччина може опуститися в економічному рейтингу до "сміттєвого рівня", зазначали економісти.

Нагадаємо, що Реджеп Ердоган раніше говорив про особисту відповідальність Європи через відмову від постачання російського газу напередодні зими. Європейські країни, на його переконання, відчувають енергокризу та "пожинають свої плоди".

Президент Туреччини також говорив, що Захід помилково ставиться до повномасштабної війни в Україні та відправляє не нормальну військову допомогу, а "металобрухт". Він звинувачував Захід у затягуванні війни України з РФ.